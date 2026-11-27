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أفاد مصدر لـ"سكاي نيوز عربية" عن أن غارة إسرائيلية استهدفت فجراً شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، كانت تستهدف نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، مشيراً إلى أن مصيره لا يزال مجهولاً، في حين تحدثت القناة نفسها عن ترجيحات بنجاته من دون تأكيد المعلومات.
وقال المصدر إن الهجوم نُفّذ بمسيّرات انتحارية وأسفر عن إصابة ستة فلسطينيين بجروح متفاوتة، موضحاً أن المستهدف هو آخر أبناء الحية الذكور الباقين على قيد الحياة، بعدما قُتل الآخرون في هجمات إسرائيلية سابقة.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد أفادت بإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية في الحي.