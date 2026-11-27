أفاد مصدر لـ" عربية" عن أن غارة إسرائيلية استهدفت فجراً شقة سكنية في غرب مدينة غزة، كانت تستهدف نجل رئيس لحركة ، مشيراً إلى أن مصيره لا يزال مجهولاً، في حين تحدثت القناة نفسها عن ترجيحات بنجاته من دون تأكيد المعلومات.

وقال المصدر إن الهجوم نُفّذ بمسيّرات انتحارية وأسفر عن إصابة ستة فلسطينيين بجروح متفاوتة، موضحاً أن المستهدف هو آخر أبناء الحية الذكور ، بعدما قُتل الآخرون في هجمات إسرائيلية سابقة.

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وكانت "وفا" قد أفادت بإصابة عدد من ، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية في الحي.