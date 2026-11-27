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في ظل التضخم المرتفع والدين العام المتضخم والغموض الجيوسياسي، بات خطر جدي يهدد استقرار سوق سندات الخزانة الأميركية، في سيناريو قد يتحوّل سريعاً إلى أزمة ديون سيادية عالمية، وفق مقال رأي نشرته مجلة "أميركان بانكر".ورأى المقال أن انهياراً مستداماً في سوق سندات الخزانة الأميركية سيشكّل مشكلة ذات تداعيات عالمية، لأن جميع الاقتصادات تقريباً مكشوفة على الأسواق المالية الأميركية، وأي قفزة في عوائد السندات قد تجعل دولاً كثيرة عاجزة عن خدمة ديونها، ما يؤدي إلى تخلّف واسع عن السداد وهروب رؤوس الأموال، وفي أسوأ الحالات إعادة هيكلة كاملة للديون.وأشار المقال إلى أن الدين الفيدرالي بلغ أخيراً 100% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، فيما أظهرت الموازنة السنوية الأخيرة فجوة بقيمة تريليوني دولار، وسط حديث عن بلوغ سقف الدين، البالغ نحو 41.1 تريليون دولار، في النصف الأول من العام المقبل، متسائلاً: "نعم، يمكن رفع السقف وسيُرفع على الأرجح، لكن ماذا بعد؟ هناك حدود لعدد المرات التي يمكن فيها رفعه".ولفت إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يتفوّق على التوقعات، بعدما نما بمعدل سنوي بلغ 3.4% في الربع الثالث، لكن "الأمر لن يتطلب الكثير لقلب التوازن"، في ظل استمرار النزاعات في وأوكرانيا التي تُبقي أسعار النفط مرتفعة وتغذّي التضخم الذي ارتفع 0.4% في تشرين الأول، مع توقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مرة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول. وحذّر من أن رفع الفائدة سيبطئ النمو ويصعّب خدمة الدين، ما قد يثير ذعر المستثمرين ويؤدي إلى انهيار "كارثي".وأوضح المقال أن اقتصادات أخرى تواجه أصلاً تحديات، إذ ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً لفترة وجيزة فوق 6%، واقتربت عوائد السندات اليابانية لأجل 10 أعوام من أعلى مستوياتها منذ عقود، فيما بلغت عوائد السندات لأجل 10 أعوام 5%، الأعلى منذ 2002. واعتبر أن الدول الأكثر انكشافاً على سندات الخزانة، مثل بريطانيا واليابان والصين، ستكون الأكثر تضرراً، رغم أن الأخيرة تخلّصت من جزء كبير منها خلال السنوات الخمس الماضية، لكنها لا تزال تملك مئات مليارات الدولارات، محذّراً من كارثة قد تفوق أزمة الديون اليونانية عام 2012.ودعا المقال إلى إصلاح مالي يبدأ بخفض الإنفاق للسيطرة على العجز، عبر إلغاء الدعم الذي لا يعزز الإنتاجية أو يحمي الخدمات العامة، إلى جانب زيادة إيرادات الحكومة عبر رفع الضرائب أو تحسين تحصيلها أو إصلاحات تنظيمية تحفّز النمو، معتبراً أن دخول عدد كبير من إلى الكونغرس بعد الانتخابات النصفية قد يحدّ من إنفاق الإدارة. وخلص إلى أن سوق السندات الأميركية ستبقى "على حافة الهاوية" من دون إجراءات مالية جدية، "وإذا سمحنا لها بالسقوط، فهناك خطر حقيقي أن تجرّ العالم معها". (ياهو فايننس)