تواجه الأسر ضغوطاً معيشية متزايدة مع تقليص دعم الخبز والبنزين، واستبعاد ملايين الأشخاص من برامج المساعدات، وإلغاء خطط لزيادة الأجور، بالتزامن مع بدء تقنين الكهرباء والتحذير من صعوبات في تأمين التدفئة خلال الشتاء، بحسب تقرير لصحيفة " بوست".

وتأتي هذه الإجراءات بعد نحو تسعة أشهر من الحرب مع ، وسط تراجع الإيرادات النفطية وتضرّر البنية التحتية. وقد أعلن الرئيس مسعود بيزشكيان أن انقطاع الكهرباء قد يصل إلى ساعتين يومياً، مع احتمال زيادة المدة كلما اشتدّ البرد.

وخلال الشهر الجاري، فُرضت قيود على شراء الخبز المدعوم في ثلاث محافظات على الأقل، بعدما استُبعد ملايين المستفيدين، الشهر الماضي، من برنامج حكومي للقسائم الغذائية. وأورد التقرير أن سعر الدولار بلغ نحو 2.9 مليون ، مقابل 32 ألف ريال عند توقيع عام 2015.

ويقدّر الاقتصادي والباحث في جامعة برانديز هادي كهالزاده أن الحصار الأميركي والأضرار الناجمة عن الحرب قد يؤدّيان إلى انكماش الاقتصاد بين 4 و6% هذا العام. وبحسب التقرير، يحرم الحصار المفروض على الصادرات النفطية من إيرادات تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار شهرياً.

لكن كهالزاده يرى أن الحصار وحده لن يتسبّب بانهيار اقتصادي، في ظل استمرار تحصيل الضرائب والصادرات البرية إلى دول مجاورة، محذّراً من أن قدرة البلاد على الصمود ستكون باهظة الكلفة، خصوصاً مع فقدان الوظائف واستمرار التضخم.

وقال إيرانيون قابلتهم الصحيفة إن تقليص دعم الوقود كان الأكثر تأثيراً على حياتهم اليومية. وأوضحت صاحبة مشروع صغير لنقل البيض في أن أرباحها تراجعت بنحو الثلث، فيما تحدثت معلمة عن اعتماد أسرتها على راتب واحد بعد فقدان زوجها عمله في بداية الحرب.

وترافقت هذه الشهادات مع انتقادات داخلية، إذ حذّر رئيس اللجنة الاقتصادية في شمس الدين حسيني من نقص الوقود والتدفئة، مشدّداً على ألّا تُعالج الأزمة بإغلاق المصانع وتسريح العمال. كما انتقد النائب الإصلاحي أحمد بيجدلي أوضاع الأجور، قائلاً إن "العمال اليوم لا يستطيعون التقاط أنفاسهم".

ورغم تصاعد الاستياء، قال مواطنون للصحيفة إن الخوف من القمع يحدّ من الاحتجاجات، بعد حملة أمنية في كانون الثاني أسفرت عن مقتل الآلاف، وفق "واشنطن بوست". واعتبر موسيقي شارك في احتجاجات سابقة أن السخط بات أكبر، قائلاً: "الناس خائفون، لكن الظروف لا تُطاق". (الشرق)