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حذرت اليوم من أن حالات الإصابة بالتهاب السحايا بين الأطفال في تشهد ارتفاعا سريعا منذ منتصف شهر تشرين الاول الماضي، وسط تدهور الأوضاع البيئية وتضرر شبكات المياه والصرف الصحي، وتراكم النفايات ومياه الصرف في مناطق سكنية ومخيمات تؤوي .وذكرت المنظمة في بيان أن "محدودية القدرة على التأكيد المخبري في القطاع حاليا تجعل من الصعب التمييز بين التهاب السحايا الفيروسي والبكتيري، وهو ما يعيق فهم الوضع العام، ويؤثر على توجيه جهود الاستجابة بشكل دقيق.وأشارت إلى أن "الإمدادات والمعدات المخبرية الضرورية للاستجابة لا تزال ممنوعة من الدخول، في ظل استمرار النقص في العديد من المستلزمات الصحية الأساسية"، مجددة الدعوة إلى "زيادة تدفق الإمدادات الطبية إلى غزة لتعزيز عمليات الرصد والاستجابة بفعالية لمخاطر تفشي الأمراض".من جانبه، أظهر تقرير لمكتب لتنسيق "أوتشا"، تسجيل 294 حالة اشتباه بالتهاب السحايا الفيروسي و119 حالة اشتباه بالتهاب السحايا البكتيري خلال الفترة ما بين 27 أيلول و31 تشرين الاول".وبيّن أن 68% من الحالات سُجلت في محافظة غزة، وأن 77% من بين أكثر من 200 حالة جرى تسجيلها بشكل فردي حتى الخامس من تشرين الثاني كانت لأطفال دون عام واحد، فيما أكدت الفحوص المخبرية عشر حالات من النوع البكتيري.وأضاف المكتب أن "الأمطار التي هطلت بين السادس والثامن من الشهر الحالي ألحقت أضرارا بأكثر من 40 ألف مأوى، وأثرت على نحو 46 ألف أسرة، أي ما يقارب 226 ألف شخص، وأدت إلى تضرر 960 دورة مياه، فيما أثرت السيول على مرافق صحية ونقاط لتقديم الخدمات".