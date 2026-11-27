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أكد المتحدث باسم العبودي، أنّ الأضرار الناجمة عن تهريب في بعيدا عن وزارة النفط الاتحادية تقدر بأكثر من 100 مليار دولار.وأشار إلى أن عمليات الإغلاق وضبط الحدود الدولية تستهدف المهربين، وأن الملاحقة القانونية ستطال أي طرف متورط في هدر السيادية للدولة.وشدد على أن تصدير النفط بعيدا عن شركة تسويق النفط "سومو" يُعدّ تهريبا ما دامت إيراداته لا تدخل خزينة الدولة.وأكد أن توجيهات رئيس الوزراء علي فالح الزيدي واضحة بضرورة حماية الثروة النفطية، ومنع أي عبث بها أو ذهابها إلى جيوب المنتفعين، مبينا أن رئيس الوزراء أكد أنه معني بحماية شعب كردستان، ولا يفرق بين محافظة وأخرى، وأخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق من زاخو إلى البصرة. (روسيا اليوم)