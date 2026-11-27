أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر
العبودي، أنّ الأضرار الناجمة عن تهريب النفط
في إقليم كردستان
بعيدا عن وزارة النفط الاتحادية تقدر بأكثر من 100 مليار دولار.
وأشار إلى أن عمليات الإغلاق وضبط الحدود الدولية تستهدف المهربين، وأن الملاحقة القانونية ستطال أي طرف متورط في هدر الثروة
السيادية للدولة.
وشدد على أن تصدير النفط بعيدا عن شركة تسويق النفط العراقية
"سومو" يُعدّ تهريبا ما دامت إيراداته لا تدخل خزينة الدولة.
وأكد أن توجيهات رئيس الوزراء علي فالح الزيدي واضحة بضرورة حماية الثروة النفطية، ومنع أي عبث بها أو ذهابها إلى جيوب المنتفعين، مبينا أن رئيس الوزراء أكد أنه معني بحماية شعب كردستان، ولا يفرق بين محافظة وأخرى، وأخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق العراقيين
من زاخو إلى البصرة. (روسيا اليوم)