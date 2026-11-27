



وأعلنت شركة "نيري" الروسية إطلاق الخدمة بصورة تجريبية، بعد نحو عام من النماذج الأولية لما تطلق عليه اسم "المسيرات الحيوية"، التي تروج لاستخدامها في التصوير الجوي ومراقبة منشآت البنية التحتية.

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وقالت الشركة إن طيورها نفذت أكثر من 100 رحلة خارج المختبر، والتقطت خلالها أكثر من ألف صورة جوية، فيما تجاوزت مدة أطول رحلة مسجلة 10 ساعات.



ويفتح المشروع الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل توظيف الكائنات الحية في مهام تؤديها الآلات، وما يرتبط بذلك من تحديات تقنية وأخلاقية وأمنية. بدأت شركة روسية متخصصة في التكنولوجيا العصبية استقبال طلبات تجارية لتقديم خدمات التصوير الجوي باستخدام طيور حمام مزودة بأقطاب كهربائية مزروعة في أدمغتها، تتيح للبشر التأثير على اتجاه طيرانها عن بُعد، في تطور ينقل تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى عالم الكائنات الحية.وأعلنت شركة "نيري" الروسية إطلاق الخدمة بصورة تجريبية، بعد نحو عام من النماذج الأولية لما تطلق عليه اسم "المسيرات الحيوية"، التي تروج لاستخدامها في التصوير الجوي ومراقبة منشآت البنية التحتية.وقالت الشركة إن طيورها نفذت أكثر من 100 رحلة خارج المختبر، والتقطت خلالها أكثر من ألف صورة جوية، فيما تجاوزت مدة أطول رحلة مسجلة 10 ساعات.ويفتح المشروع الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل توظيف الكائنات الحية في مهام تؤديها الآلات، وما يرتبط بذلك من تحديات تقنية وأخلاقية وأمنية.

وتعتمد التكنولوجيا على زرع أقطاب كهربائية متوافقة حيويا في دماغ الطائر، وربطها بمعدات إلكترونية صغيرة يحملها على ظهره، فيما تتولى كاميرا مثبتة على صدره التقاط الصور الجوية.



وبحسب الشركة، يمكن التأثير على حركة الطيور من خلال التحفيز الكهربائي للدماغ، دون الحاجة إلى تدريبها بالطرق التقليدية، مع إمكانية توجيهها عن بُعد من مسافات تتجاوز 100 كيلومتر.



وقال مؤسس الشركة، ألكسندر بانوف، إن الطيور أصبحت قادرة على الاستجابة لأوامر الإقلاع والهبوط والارتفاع، معتبرا الانتقال إلى التشغيل التجاري خطوة مهمة في تطوير الأنظمة التي تجمع بين الكائنات الحية والتكنولوجيا.



لكن القدرة على التأثير في سلوك الطائر لا تعني بالضرورة إمكانية التحكم الكامل في جميع حركاته أو ضمان استجابته في مختلف الظروف.