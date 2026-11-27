بدأت شركة روسية متخصصة في التكنولوجيا العصبية استقبال طلبات تجارية لتقديم خدمات التصوير الجوي باستخدام طيور حمام مزودة بأقطاب كهربائية مزروعة في أدمغتها، تتيح للبشر التأثير على اتجاه طيرانها عن بُعد، في تطور ينقل تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى عالم الكائنات الحية.
وأعلنت شركة "نيري" الروسية إطلاق الخدمة بصورة تجريبية، بعد نحو عام من الكشف عن
النماذج الأولية لما تطلق عليه اسم "المسيرات الحيوية"، التي تروج لاستخدامها في التصوير الجوي ومراقبة منشآت البنية التحتية.
وقالت الشركة إن طيورها نفذت أكثر من 100 رحلة خارج المختبر، والتقطت خلالها أكثر من ألف صورة جوية، فيما تجاوزت مدة أطول رحلة مسجلة 10 ساعات.
ويفتح المشروع الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل توظيف الكائنات الحية في مهام تؤديها الآلات، وما يرتبط بذلك من تحديات تقنية وأخلاقية وأمنية.
وتعتمد التكنولوجيا على زرع أقطاب كهربائية متوافقة حيويا في دماغ الطائر، وربطها بمعدات إلكترونية صغيرة يحملها على ظهره، فيما تتولى كاميرا مثبتة على صدره التقاط الصور الجوية.
وبحسب الشركة، يمكن التأثير على حركة الطيور من خلال التحفيز الكهربائي للدماغ، دون الحاجة إلى تدريبها بالطرق التقليدية، مع إمكانية توجيهها عن بُعد من مسافات تتجاوز 100 كيلومتر.
وقال مؤسس الشركة، ألكسندر بانوف، إن الطيور أصبحت قادرة على الاستجابة لأوامر الإقلاع والهبوط والارتفاع، معتبرا الانتقال إلى التشغيل التجاري خطوة مهمة في تطوير الأنظمة التي تجمع بين الكائنات الحية والتكنولوجيا.
لكن القدرة على التأثير في سلوك الطائر لا تعني بالضرورة إمكانية التحكم الكامل في جميع حركاته أو ضمان استجابته في مختلف الظروف.
تراهن الشركة الروسية
على قدرات الحمام الطبيعية في التحليق والملاحة الجوية وتجنب العقبات، وهي خصائص يسعى مهندسو الطائرات المسيرة إلى محاكاتها باستخدام أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي.
كما يعتمد الطائر على طاقته الحيوية في التحليق، خلافا للطائرات المسيرة الكهربائية التي تحد سعة بطارياتها من مدة طيرانها.
وتطرح الشركة خدماتها لمراقبة خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز
والمنشآت الحضرية، فضلا عن الرصد البيئي.
وتبدأ تكلفة تصوير الكيلومتر المربع الواحد من 300 ألف روبل روسي، وهو مبلغ تقول الشركة إنه يقارب تكلفة الخدمات المماثلة باستخدام الطائرات المسيرة التقليدية.
وفي المقابل، يفرض استخدام الطيور تحديات مختلفة تتعلق بالرعاية الصحية والسلوك الطبيعي ومدى انتظام استجابتها للأوامر، فيما لم تخضع الجدوى الاقتصادية لهذه التكنولوجيا بعد لتقييم مستقل. (سكاي نيوز عربية)