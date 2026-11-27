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ينتظر بابلو هيرنانديز دي كوس إرث اقتصادي ثقيل، مع اقتراب توليه رئاسة البنك المركزي خلفاً لكريستين لاغارد، في ظل عودة التضخم إلى مستويات مرتفعة، وتصاعد أزمة الطاقة، وتفاقم أعباء الديون السيادية، بالتزامن مع ضعف النمو، وتراجع تنافسية الصناعة الأوروبية.وتضع هذه التحديات الرئيس المقبل للمركزي الأوروبي أمام معضلة نقدية معقدة، تتمثل في ضرورة إعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2%، ما يثير تساؤلات بشأن قدرته استقرار الأسعار دون دفع اقتصاد منطقة اليورو نحو الركود أو زعزعة استقراره المالي.ويتسلم دي كوس قيادة المركزي الأوروبي في وقت عاود فيه التضخم الارتفاع إلى 4% في تشرين الأول الماضي، وهو أعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة جراء الحرب في .ويواجه المركزي الأوروبي ضغوطاً متزايدة لمواصلة التشديد النقدي، بعدما رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، فيما تستعد الأسواق لزيادة جديدة في كانون الأول المقبل.وحذر دي كوس في مقابلة مع صحيفة "تاغس أنتسايغر" السويسرية، نقلتها وكالة "بلومبرغ"، من استمرار مخاطر التضخم، بعدما تبددت الآمال بانتهاء الحرب سريعاً وانخفاض أسعار الطاقة، مشدداً على ضرورة مراقبة البيانات الاقتصادية.ولا تقتصر الملفات التي يرثها دي كوس عن لاغارد على السياسة النقدية، إذ تشمل، وفقاً لشبكة " بي سي"، مشروع اليورو الرقمي، وتعثر جهود توحيد أسواق رأس المال الأوروبية، إلى جانب المخاطر المالية المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية.وفي ما يتعلق بأزمة الطاقة، أوضح خبير والطاقة العالمي ممدوح سلامة، أن تداعياتها تشكل تحدياً للعالم بأسره، وليس فقط للرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي.وأشار سلامة إلى أن الطاقة تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي، الذي يحتاج إلى إمدادات وفيرة ومنتظمة ومتزايدة منها لتلبية احتياجات الصناعة وإنتاج المواد الغذائية، والحد من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.وتوقع سلامة بقاء معدلات التضخم في عند مستويات مرتفعة خلال 2027، مشيراً إلى أن القارة تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة منذ جائحة عام 2020، فيما جاءت الحرب على إيران لتزيد الأوضاع سوءاً.وأضاف أن يواجه نقصاً كبيراً في الاستثمارات وأعباء مالية ضخمة ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، متوقعاً استمرار الضغوط التضخمية ما دام مضيق هرمز مغلقاً.واستبعد سلامة أن يمتلك الرئيس الجديد للمركزي الأوروبي الإمكانات الكافية لمساعدة الاقتصاد الأوروبي على النهوض والسيطرة على التضخم، معتبراً أن حجم الأزمة يتجاوز قدرات البنك على مواجهتها. (الامارات 24)