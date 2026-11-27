أفادت إذاعة "ici" اليوم الجمعة بأن نظام الإنذار السكاني في محطة فلامانفيل النووية انطلق خطأ، مما أثار الرعب لدى السكان الذين اشتكوا من تأخر السلطات في تقديم أي معلومات.

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وذكرت الإذاعة أن سكان بلدية فلامانفيل سمعوا دوي صافرة الإنذار في المحطة النووية، مشيرة إلى أن الحادث كان غير مؤذٍ، إذ تعلق بعطل في عمل نظام الإنذار، فلا وجود لأي خطر. لكن العديد من السكان أصابهم القلق قبل أن يعلموا بأنهم في أمان.



ووقع الحادث في ساعة متأخرة من مساء 25 تشرين الثاني، حيث نقلت الإذاعة عن إحدى الساكنات قولها إن صافرة الإنذار أيقظت كثيرين في الجوار وظلت تدوي لفترة طويلة، دون أن ترد أي معلومات رسمية حول ما جرى أو حول الإجراءات الواجب اتخاذها.



وقالت مقيمة أخرى: "كنا نتساءل عما ينبغي فعله. هل نأخذ أقراص اليود؟ هل نغلق المنزل بالكامل؟ محافظة (إقليم المانش) قادرة على إرسال إشعارات إلى الهاتف، فلماذا لم تفعل ذلك؟".



من جانبه، أكد بريسيه، عمدة فلامانفيل، أنه هو نفسه علم بإنذار المحطة النووية من إشعارات سلطات البلديات المجاورة، ثم اتصل مباشرة بإدارة المحطة.



وبعد ذلك نشرت سلطات الإقليم بيانا على شبكات التواصل الاجتماعي أكدت فيه أن الإنذار كان كاذبا ولا يوجد خطر على السكان.



وأشارت الإذاعة إلى أن هذا الحادث كشف، هشاشة الوضع الفرنسي في مجال الأمن والاحتراز من الطوارئ، وأن بعض السكان قد لا يعرفون كيفية التصرف في حال وجود تهديد حقيقي. (روسيا اليوم)