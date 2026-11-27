Advertisement

ذكر موقع "ارم نيوز" الإماراتيّ، أنّ النظام الإيرانيّ يُعزّز القدرات العسكرية للحوثيين على الساحل لليمن، في إطار استعداداته لاحتمال تعرّض منشآته لضربات أميركية جديدة قد تُشارك فيها ، مع استمرار المساعي السياسية لاحتواء الحرب.وتشمل التحركات تقوية المواقع القريبة من باب المندب، والمحافظة على قدرات استهداف السفن والمنشآت النفطية، وتأمين التمويل اللازم لاستمرار العمليات في حال تعطلت شبكات الدعم .وكشف مصدر استخباراتي أميركي، أن النشاط العسكري المرتبط بالدعم للحوثيين يتركز حاليًا في المناطق الساحلية التي سيطرت عليها " الله" خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً المواقع المطلة على باب المندب، حيث يجري تعزيز التحصينات وتجهيز مواقع لاستيعاب معدات الرصد والأسلحة البحرية.ووفق المصدر، فإن وجود عناصر من في اليمن يمنح النظام الإيراني قدرة على دعم العمليات الحوثية مباشرة، خصوصاً في مجالات البحري وتنسيق الهجمات، فيما تتزايد أهمية المواقع الجديدة بعد انتقال جانب من النشاط العسكري للجماعة نحو الممر الملاحي.وتتضمن التحركات العسكرية إنشاء تحصينات لحماية المعدات والأطقم، وتجهيز مواقع مرتفعة للرصد، إلى جانب نشر تجهيزات تساعد على متابعة حركة السفن قرب المضيق.وتكتسب منطقة جبل كهبوب أهمية خاصة لقربها من باب المندب، بعدما وردت معلومات عن أعمال عسكرية في محيطها، واحتمال استخدامها لاستضافة تجهيزات مرتبطة بالصواريخ والمسيّرات. (ارم نيوز)