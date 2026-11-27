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استدعت ، اليوم الجمعة 27 تشرين الثاني 2026، السفير محمد توتونجي، وسلّمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات على دولة ، وآخرها الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف يوم أمس الخميس أحد المواقع الحيوية في البلاد، وأسفر عن وفاة مواطنين إيطاليين وإصابة مواطن وآخر باكستاني، فضلاً عن وقوع أضرار مادية جسيمة، وفق بيان نشرته الخارجية عبر حسابها في "إكس".وأكد ، السفير حمد سليمان المشعان، "إدانة دولة الكويت القاطعة لهذه الاعتداءات التي تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق وقرار رقم 2817 (2026)"، محمّلاً المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.وشدد المشعان على احتفاظ دولة الكويت بحقها في الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. (إرم نيوز)