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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تعطيل سفينة تجارية في خليج عُمان، أمس الخميس، بعد محاولتها خرق الحصار البحري المفروض على إيران، رغم تلقي طاقمها تحذيرات متكررة.
وأوضحت أن طائرة عسكرية أميركية أطلقت ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة "باسيفيك آرتشر"، التي ترفع علم بالاو، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع فيها، من دون وقوع إصابات بين أفراد طاقمها المدني.
وكانت السفينة قد غادرت ميناء بندر عباس الإيراني، وحاولت عبور المياه الإقليمية خلافاً للتعليمات الأميركية.
وفي إطار تنفيذ الحصار، أشارت "سنتكوم" إلى أن قواتها أعادت توجيه 158 سفينة تجارية امتثلت للأوامر، فيما عطّلت ست سفن رفضت الالتزام بها.
ودعت القيادة المركزية البحّارة الموجودين في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز إلى التقيد بالتحذيرات والتعليمات الصادرة عن القوات الأميركية.