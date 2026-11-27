أعلنت الأميركية "سنتكوم" تعطيل سفينة تجارية في خليج ، أمس الخميس، بعد محاولتها خرق الحصار البحري المفروض على ، رغم تلقي طاقمها تحذيرات متكررة.

Advertisement

وأوضحت أن طائرة عسكرية أميركية أطلقت ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة " آرتشر"، التي ترفع علم ، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع فيها، من دون وقوع إصابات بين أفراد طاقمها المدني.

وكانت السفينة قد غادرت ميناء عباس ، وحاولت عبور المياه الإقليمية خلافاً للتعليمات الأميركية.

وفي إطار تنفيذ الحصار، أشارت "سنتكوم" إلى أن قواتها أعادت توجيه 158 سفينة تجارية امتثلت للأوامر، فيما عطّلت ست سفن رفضت الالتزام بها.

ودعت القيادة المركزية البحّارة الموجودين في خليج عُمان ومداخل إلى التقيد بالتحذيرات والتعليمات الصادرة عن القوات الأميركية.