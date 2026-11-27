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أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية الاتفاق مع على إعداد خطة مشتركة للتعاون العسكري لعام 2027، خلال الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، الذي اختُتم الخميس في العاصمة الرباط.وأوضحت القوات المسلحة المغربية، في بيان، أن الاجتماع تناول حصيلة الأنشطة العسكرية المشتركة خلال عام 2026، وانتهى بتوقيع محضر أكد فيه الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون العسكري، والاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة خلال العام 2027.وترأس الوفد الفريق جوي مومن، رئيس المكتب الرابع لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، فيما ترأس الوفد رئيس مديرية التخطيط في الجيش هيدي زيلبرمان، بمشاركة عدد من كبار الضباط.ويأتي الاتفاق بعد نحو أسبوعين من زيارة لوزارة الدفاع أمير برعام إلى ، والتي شهدت افتتاح المقر الدائم لمكتب الملحق الدفاعي الإسرائيلي في الرباط.وكان المغرب قد استأنف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل في كانون الأول 2020، قبل أن يوقّع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي والعسكري في تشرين الثاني 2021، وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية المغربية الرافضة للتطبيع.