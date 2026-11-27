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أعلنت والمعاشات ، الجمعة، تعليق عدد من خدماتها الإلكترونية بشكل موقت، عقب تعرض أنظمتها لحادث سيبراني، لم يُحدّد مصدره بعد.وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع والجهات الحكومية المختصة للتحقيق في الحادث واستعادة الخدمات .وشمل التعليق خدمات إلكترونية خاصة بالمتقاعدين وطلبات الحصول على المساعدات الاجتماعية، فيما أكدت الوزارة أن صرف المعاشات والإعانات المالية لم يتأثر بالحادث.ويأتي هذا التطور وسط تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات والشركات البريطانية، بعدما طالت خلال الفترة الماضية شركات كبرى ومطارات وبنى تحتية.وكان جهاز الاستخبارات الداخلية قد حذّر، الثلاثاء الماضي، من احتمال استهداف شركات بريطانية تزوّد بمعدات عسكرية، داعياً إياها إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية لمواجهة الهجمات المحتملة.ولم تعلن السلطات البريطانية حتى الآن عن الجهة المسؤولة عن الحادث الأخير أو موعد استئناف الخدمات المتضررة.