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لوّحت باقتراب ما سمّته "ساعة الصفر" لكسر الحصار الأميركي المفروض عليها منذ أشهر، وسط تصاعد التوترات العسكرية في مضيق هرمز وتزايد الضغوط الاقتصادية على .وأكد مسؤولون في اقتراب موعد التحرك لكسر الحصار البري والبحري، فيما أعلن ، الجمعة، اعتراض طائرة استطلاع أميركية مسيّرة قرب هانغام، بالتزامن مع تعرض ناقلة نفط للاستهداف بلغم بحري قرب مسندم.وفي هذا السياق، رأى الخبير العسكري العميد إلياس حنا أن كسر الحصار الأميركي يتطلب تحركاً عسكرياً واسعاً، نظراً إلى التفوق العسكري للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة تعكس انتقال المواجهة إلى مرحلة مختلفة.وأوضح حنا أن طهران تواجه معضلة استراتيجية، إذ إن استمرار استهداف السفن في مضيق هرمز قد يدفع الدول والشركات إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل ، ما قد يُضعف أهمية المضيق كورقة ضغط إيرانية على المدى .ولفت إلى أن إيران تسعى إلى استعادة قوة الردع بما يتيح لها فرض شروطها أو إعادة فتح باب المفاوضات مع ، في ظل التداعيات الاقتصادية المتزايدة للحصار.وكانت طهران قد تحدثت عن تجهيز أسطول لكسر الحصار البحري، فيما توعّد الرئيس الأميركي بإغراقه.وبحسب حنا، تبقى طبيعة الرد الأميركي على أي تصعيد إيراني عاملاً حاسماً في تحديد مسار المواجهة المقبلة، في وقت تدفع فيه الضغوط الاقتصادية المتراكمة طهران نحو البحث عن خيارات لإنهاء الحصار.