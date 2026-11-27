أفادت ثلاثة مصادر عسكرية وأمنية لوكالة " "، اليوم الجمعة، بأن قافلة سفن روسية تنقل مركبات عسكرية إلى غيّرت مسارها وعادت أدراجها في ، عقب إغراق مسيّرات بحرية أوكرانية زورقاً حربياً روسياً في ميناء بنغازي في 22 تشرين الثاني الجاري.

ويكشف هذا التحرك، الذي لم يُعلن عنه سابقاً، عن مساعي لحماية أصولها البحرية، بعد استهداف سفينة حربية روسية في ليبيا، على مسافة نحو 2000 كيلومتر من جبهة القتال في .

وقال مسؤول عسكري يتابع تحركات القافلة إن مجموعة ثانية من السفن، كانت ترافقها الفرقاطة الروسية "غولوفكو"، عادت أدراجها قرب مضيق صقلية في اليوم نفسه الذي وقع فيه الهجوم على ميناء بنغازي.

ويُشكّل المضيق ممراً استراتيجياً للسفن المتجهة إلى سواحل .

من جهتهما، أكد مسؤول في الاستخبارات العسكرية ومسؤول أمني في ، مطلعان على تحركات القافلة، أن أسطولاً ثانياً عدل مساره بدلاً من مواصلة رحلته إلى ليبيا، ويتمركز حالياً قبالة السواحل الجزائرية.