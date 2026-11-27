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أفادت ثلاثة مصادر عسكرية وأمنية لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن قافلة سفن روسية تنقل مركبات عسكرية إلى ليبيا غيّرت مسارها وعادت أدراجها في البحر المتوسط، عقب إغراق مسيّرات بحرية أوكرانية زورقاً حربياً روسياً في ميناء بنغازي في 22 تشرين الثاني الجاري.
ويكشف هذا التحرك، الذي لم يُعلن عنه سابقاً، عن مساعي موسكو لحماية أصولها البحرية، بعد استهداف سفينة حربية روسية في ليبيا، على مسافة نحو 2000 كيلومتر من جبهة القتال في أوكرانيا.
وقال مسؤول عسكري أوروبي يتابع تحركات القافلة إن مجموعة ثانية من السفن، كانت ترافقها الفرقاطة الروسية "غولوفكو"، عادت أدراجها قرب مضيق صقلية في اليوم نفسه الذي وقع فيه الهجوم على ميناء بنغازي.
ويُشكّل المضيق ممراً استراتيجياً للسفن المتجهة إلى سواحل شمال أفريقيا.
من جهتهما، أكد مسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ومسؤول أمني في الشرق الأوسط، مطلعان على تحركات القافلة، أن أسطولاً ثانياً عدل مساره بدلاً من مواصلة رحلته إلى ليبيا، ويتمركز حالياً قبالة السواحل الجزائرية.