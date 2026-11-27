شهدت قرى وبلدات جنوبية سلسلة اعتداءات إسرائيلية، توزعت بين غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير، إضافة إلى إلقاء قنابل فسفورية.



وفي التفاصيل، شنّ الطيران الحربي غارات استهدفت كفرتبنيت، وأطراف وميفدون، والمنطقة الواقعة بين القنطرة والغندورية، وبني ، وأطراف برعشيت.

كما طال القصف المدفعي وادي زبقين، وكفرتبنيت، وأطراف برعشيت وميفدون، وحداثا، والقنطرة، والمنصوري، وصربين، وزوطر الشرقية، وأرنون، وشبعا، ومشاع ميفدون، وأطراف رب ثلاثين من جهة .

وسُجّلت 7 عمليات تفجير في القنطرة، إضافة إلى عمليات أخرى استهدفت كفرتبنيت، والطيري، ورب ثلاثين، وزوطر الشرقية.

كذلك، أُلقيت قنابل فسفورية على أرنون والمنطقة الواقعة بين مركبا وحولا، فيما سُجّل قصف بقذائف الهاون على كفرتبنيت وزوطر الشرقية.