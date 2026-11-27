أفاد تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بأن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في البحرين بات غير واضح، بعد الضربات الإيرانية العنيفة التي استهدفت القاعدة البحرية الأميركية وألحقت بها أضراراً كبيرة، في وقت تواجه فيه الأحياء المحيطة بالمنشأة العسكرية حالة من الفراغ، وسط تساؤلات عن مستقبل القوات الأميركية والمصالح التجارية التي ارتبطت بوجودها.

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وبحسب التقرير الّذي ترجمه " "، كان العسكريون الأميركيون وعائلاتهم في قاعدة الدعم البحري الأميركية في البحرين يعيشون حياة اعتيادية قبل اندلاع الحرب مع إيران، تتخللها أنشطة ترفيهية واجتماعية، من عروض الأفلام الأسبوعية إلى المطاعم والحانات ومراكز التسوق، فضلاً عن المدارس والأنشطة الرياضية المخصصة للأطفال.

لكن المشهد تبدّل بصورة كبيرة، إذ أصبحت أحياء عديدة محيطة بالقاعدة شبه خالية، ولم يبقَ سوى عدد محدود جداً من أصل أكثر من 8 آلاف عسكري وموظف مدني وأفراد عائلات كانوا موجودين في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في البحرين والخليج عموماً بات موضع شك، خصوصاً مع دراسة وزارة الدفاع الأميركية نقل قواتها من المنطقة إلى إسرائيل والأردن.

وبعد ساعات من بدء القوات الأميركية والإسرائيلية قصف إيران في 28 شباط، تعرضت البحرين، إلى جانب دول الخليج الحليفة لواشنطن، لهجمات إيرانية. وأظهرت مقاطع مصورة طائرات مسيّرة إيرانية وهي تصطدم بالقاعدة، متسببة بانفجارات ضخمة.

وخلال الأشهر التي تلت ذلك، قُتل مدنيان وأصيب العشرات، بينهم موظفان في وزارة الدفاع الأميركية، مع استمرار إيران في إطلاق مئات المسيّرات والصواريخ التي استهدفت القاعدة البحرية ومنشآت الطاقة القريبة والمباني السكنية ومراكز البيانات.

وبحسب تقديرات خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي، من المرجح أن تتجاوز كلفة الأضرار التي لحقت بالقاعدة 400 مليون دولار، وهي أضرار لم تعترف بها إدارة الرئيس دونالد ترامب على نطاق واسع.

وأشار التقرير إلى أنه بعد تسعة أشهر من الحرب الأميركية مع إيران، لا يزال مصير القاعدة غير محسوم، فيما يقر مسؤولون عسكريون أميركيون بأنهم لا يعرفون متى، أو ما إذا كانت القاعدة ستتمكن من استئناف عملياتها بالمستوى الذي كانت عليه قبل الحرب.

علاقات وثيقة ووجود عسكري طويل الأمد

وبحسب التقرير، وعلى الرغم من قرب البحرين الجغرافي من إيران، إذ لا تبعد عنها سوى 125 ميلاً بحرياً، لطالما عُرفت بأنها دولة آمنة، وشكّلت مكاناً شعر فيه الأميركيون المقيمون على أراضيها بالترحيب.

وأوضح التقرير أن البحرين، التي تتمتع بروابط جغرافية وثقافية ودينية قديمة مع إيران، حافظت على علاقات وثيقة مع الغرب، بدءاً من مرحلة الحماية البريطانية وصولاً إلى تحولها إلى أحد أبرز الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة.

وتسلّمت القاعدة البحرية بعد انسحاب القوات البريطانية عام 1971، لتصبح لاحقاً مركزاً رئيسياً للعمليات البحرية الأميركية في الخليج، بما في ذلك خلال حرب الخليج عام 1991 وحرب العراق التي بدأت عام 2003.

ومع مرور السنوات، تحولت القاعدة إلى مركز لإدارة مجموعة من المهام الرامية إلى ردع إيران وحلفائها، وأصبحت المنشأة العسكرية الأميركية الوحيدة في المنطقة التي سُمح فيها للعائلات بالإقامة، ما أدى إلى توسعها لتضم أكثر من 8 آلاف عسكري وأفراد عائلاتهم ومتعاقدين مدنيين.

وبحسب التقرير، كان معظم يقيمون في شقق في الأحياء المحيطة بالقاعدة، التي ضمت أيضاً داراً للسينما ومتجراً للمواد الغذائية، فيما انتشرت المطاعم والمحلات التجارية التي تقدم خدماتها للمقيمين الأميركيين.

ونقل التقرير عن زوجة أحد البحارة الأميركيين، التي انتقلت لاحقاً إلى الولايات المتحدة، قولها إن الحياة في البحرين كانت أشبه بالعيش في بلدة صغيرة خارج البلاد، حيث يعرف الجميع بعضهم بعضاً، ووصفت تلك الفترة بأنها من أجمل سنوات حياتها.

مستقبل القاعدة غير محسوم

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأميركيين كانوا يدركون دائماً نقاط الضعف الأمنية في القاعدة، ولا سيما مع تطور القدرات الإيرانية على استهدافها.

وبحسب نائب الأميرال المتقاعد في البحرية الأميركية جون دبليو "فوزي" ميلر، الذي تولى مسؤوليات قيادية في القاعدة مرتين، كانت المنشأة مسؤولة عن إدارة العلاقات العسكرية الأميركية مع إيران، لكن كان مفهوماً على نطاق واسع أن أي حرب مع طهران لن تُدار انطلاقاً من المنامة.

وقبل 28 شباط، كان معظم العسكريين الموجودين في القاعدة قد انتشروا بالفعل في مناطق مختلفة من المنطقة، إلا أن عائلاتهم والمدرسين والمتعاقدين المدنيين لم يتلقوا تحذيرات كافية.

وبعد أيام من الانفجارات وهجمات المسيّرات والصواريخ، أعلنت الأميركية في الثاني من آذار مغادرة جميع الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم البحرين.

واضطرت زوجة أحد البحارة إلى التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى لها ولأطفالها، قبل عبور الجسر البري الذي يربط البلدين، فيما طُلب من إحدى المدرسات التوجه إلى المطار مع السماح لها بحقيبة واحدة فقط، من دون أن تعرف وجهة رحلة الإجلاء. كما تُركت الحيوانات الأليفة، وبقيت غالبية الممتلكات الشخصية خلفهم.

وفي هذا الإطار، نقل التقرير عن القائمة بأعمال وزيرة البحرية الأميركية، في مقابلة أجرتها في أيلول، إقرارها بأن إيران "دمّرت البحرين بشكل هائل"، فيما قال رئيس العمليات البحرية الأميرال داريل كودل، خلال لقاء عام في آب، إن البحرية الأميركية "لن تعود إلى هناك في وقت قريب".

وبحسب مسؤولين في البحرية الأميركية، بدأت المؤسسة العسكرية أخيراً دراسة شكل وجودها المستقبلي في المنشأة التي تعرضت لأضرار جسيمة، لكن لم تُوضع أي خطط محددة حتى الآن.

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين قوله إن القوات الأميركية لن تقترب من القاعدة إلى حين تسوية الأوضاع، معتبراً أن العودة في ظل الهجمات الإيرانية الأخيرة لا تبدو منطقية.

من جهتها، قالت البحرية الأميركية، رداً على أسئلة "واشنطن بوست" بشأن مستقبل القاعدة، إنه ليس لديها ما تعلنه في الوقت الحالي، ولا يمكنها التحدث عن المداولات الداخلية.

ويرى أحد المسؤولين، بحسب التقرير، أن المهمة الأساسية للقاعدة، والمتمثلة في كونها مقراً رئيسياً للبحرية الأميركية في ، يمكن إدارتها من داخل الولايات المتحدة، على غرار القيادة المركزية الأميركية التي تعمل من تامبا في ولاية فلوريدا، والعمليات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط التي تُدار من قاعدة شو الجوية في ولاية كارولاينا الجنوبية.

وأضاف أن الميزة الأساسية للوجود في البحرين كانت إظهار التزام الولايات المتحدة بالمنطقة وتسهيل اللقاءات المباشرة مع الحلفاء الخليجيين، إلا أن هذه المهام يمكن تنفيذها مستقبلاً من خلال إرسال مسؤولين إلى المنطقة، من دون الحاجة إلى إعادة بناء القاعدة بالكامل.

في المقابل، أكدت الحكومة البحرينية تمسكها بالشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، التي تمتد على مدى ثمانية عقود، مشيرة إلى استمرار المشاورات بين البلدين في المسائل الدفاعية والأمنية، بما فيها الوجود البحري الأميركي، ومشددة على أن هذه الشراكة لا تزال قوية وقائمة على الثقة والمصالح المشتركة والالتزام بأمن المنطقة واستقرارها.

خسائر اقتصادية وغضب داخلي

وأشار التقرير إلى أن تداعيات مغادرة الأميركيين البحرين لم تقتصر على الجانب العسكري والأمني، بل امتدت إلى قطاعات تجارية واقتصادية عديدة، خصوصاً أن عدداً من أصحاب المؤسسات كانوا يعتمدون على العسكريين وعائلاتهم كمصدر أساسي لدخلهم.

ونقل التقرير قصصاً عن أصحاب محلات اضطروا إلى إقفال أعمالهم، بينهم فنان كان يبيع الهدايا التذكارية للأميركيين، وثلاثة أشقاء يعملون في مجال الخياطة وتراجعت أعمالهم بعدما كانوا يصممون البدلات العسكرية للبحارة الأميركيين، إضافة إلى أصحاب متاجر السجاد الفارسي.

وقال علي أصغر، البالغ 42 عاماً، والذي كان يصمم البدلات للأميركيين منذ عام 2000، إنهم كانوا بمثابة عائلته، مشيراً إلى أنه صنع خلال السنوات الماضية عدداً كبيراً من البدلات التي لم يعد قادراً على إحصائها. وأضاف: "نفتقدهم ونريد عودتهم".

أما كريم الصايغ، وهو صائغ يقدّر أنه في العقد الثامن من عمره، فشبّه الحرب مع إيران بعلبة مشروب غازي انفجرت ولم يعد بالإمكان إعادتها إلى حالتها السابقة.

وعلى الرغم من تراجع أعماله، قال إنه لا يعرف ما إذا كان الأميركيون أو الإيرانيون يتحملون مسؤولية الوضع الحالي، لكنه يفضل عودة العسكريين الأميركيين الذين اعتادوا التوجه إلى السوق لشراء الذهب أيام السبت.

وقال: "أريد فقط أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه"، معتبراً أن الأوضاع الحالية لن تستمر إلى الأبد.

ولفت التقرير إلى وجود حالة متزايدة من الغضب داخل المجتمع البحريني، إذ لطالما حذرت أطراف معارضة من أن وجود قاعدة عسكرية أميركية على الأراضي البحرينية يعني أن البلاد ستكون طرفاً في أي حرب تخوضها الولايات المتحدة.

ونقل التقرير عن أحد قادة المعارضة البحرينية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، قوله إن وجود القاعدة يحمل مخاطر، مضيفاً أن البحرينيين لا يملكون القدرة على اختيار الحروب التي يجدون أنفسهم منخرطين فيها.

واتهم القيادي الحكومة بأنها تعتمد بصورة مفرطة على الوجود الغربي، وتخشى المجتمعات الشيعية التي تتهمها بالولاء لإيران.

وفي الأيام الأولى للحرب، اندلعت احتجاجات محدودة في مناطق ذات غالبية شيعية، حيث حزن كثيرون على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي كان يُنظر إليه باعتباره مرجعاً روحياً لهم. كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يحتفلون بالهجمات التي استهدفت القاعدة الأميركية.

لكن السلطات البحرينية تحركت سريعاً لقمع الاحتجاجات، فأوقفت متظاهرين وحظرت تداول مقاطع مصورة للضربات.

كما اعتقلت عدداً من أبرز رجال الدين الشيعة في البلاد بعد اندلاع الحرب بفترة وجيزة، متهمة إياهم بالتعاون مع إيران بهدف تقويض الأمن الوطني البحريني، قبل أن تصدر الأسبوع الماضي أحكاماً بالسجن المؤبد بحق العشرات منهم.

في المقابل، رفضت عائلات رجال الدين ومحاموهم الاتهامات الموجهة إليهم، معتبرين أنهم تحولوا إلى أوراق في الحرب الأوسع بين الأطراف المتصارعة.

وفي ختام التقرير، نقلت الصحيفة عن سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره بريطانيا، قوله إن ردود فعل كثير من البحرينيين بعد الانسحاب الأميركي أظهرت أنهم لا يشعرون بأن الوجود العسكري الأميركي وفر لهم الحماية، بل إنهم يرون أنه أدى إلى نتيجة معاكسة.

وأضاف أن المواطنين لا يملكون قراراً في هذا الشأن، وأن كل من ينتقد الحرب يُتهم بالخيانة.