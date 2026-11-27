شارك ، الجمعة، في مراسم تسليم الغواصة النووية "بيرم" إلى البحرية الروسية، معلناً أن الأسطول سيتسلم خمس غواصات إضافية بحلول عام 2030.

وأقيمت مراسم رفع على الغواصة في حوض بناء السفن التابع لشركة "سيفماش" بمدينة سيفيرودفينسك شمال غربي ، بحضور ، وفق مشاهد بثها الكرملين.

وقال بوتين إن روسيا تُعد من الدول القليلة القادرة على تصنيع غواصات نووية من هذا النوع، مشيراً إلى أن غواصات "ياسن-إم" قادرة على تنفيذ مهام في مختلف محيطات العالم، والعمل بسرية، وإطلاق أنواع متعددة من صواريخ كروز، بينها صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية.

وأوضح أن البحرية تسلمت أربع غواصات من هذه الفئة خلال السنوات الست الماضية، ومن المقرر أن تنضم إليها ثلاث غواصات أخرى بحلول عام 2030، إضافة إلى غواصتين من فئات مختلفة.

وتُعد "بيرم" خامس غواصة صاروخية متعددة المهام من طراز "ياسن-إم"، وتنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات النووية. وقد بدأ بناؤها عام 2016، وأُخرجت من حوض البناء في آذار 2025، قبل أن تستكمل اختباراتها ويُوقّع محضر استلامها في 10 تشرين الثاني 2026.

وتتميز الغواصة بأنها الأولى من هذا المشروع المجهزة تشغيلياً بصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية، فيما يعتمد تصميمها على أنظمة متطورة للتسليح والإلكترونيات والدفع، بمكونات روسية الصنع.

ويأتي دخول "بيرم" الخدمة البحرية في ظل استمرار التوتر بين والدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، منذ بدء الهجوم الروسي واسع النطاق على البلاد في شباط 2022.