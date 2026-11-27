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دعا الأسبق إيهود باراك إلى الإسراع في تشكيل "حكومة تغيير"، رافضاً مشاركة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين في الائتلاف الحكومي المقبل، وسط استمرار الخلافات التي تعرقل جهود رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة.واعتبر باراك أن تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو يمثّل "تسوية فاسدة لا مكان لها"، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع ملفات وقطاع غزة ولبنان، بحسب " ".ورأى أن نتنياهو يترك لآيزنكوت وضعاً منهاراً، داعياً إلى اتخاذ "قرارات حاسمة على طريقة بن غوريون"، أول رئيس وزراء لإسرائيل.وكان آيزنكوت قد أعلن، الجمعة، عزمه تشكيل الحكومة خلال الأيام الثمانية المتبقية من مهلة تكليفه، مؤكداً توقيع اتفاقين ائتلافيين مع حزبي " بيتنا" و" "، رغم تعثّر المفاوضات مع حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو.كما يسعى آيزنكوت إلى التوصل إلى اتفاق مع حزب "معاً" بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي أبدى استعداده لبحث خيارات بديلة في حال فشل مساعي تشكيل حكومة وحدة مع "الليكود".وتنتهي مهلة تكليف آيزنكوت في 6 كانون الأول المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً، وسط استمرار الخلافات بشأن تركيبة الائتلاف الحكومي.