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أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في ، الجمعة، إنقاذ 240 مهاجراً غير نظامي، خلال عمليات متفرقة قبالة السواحل الشرقية للبلاد، بحسب وكالة " ".وأوضح الجهاز، في بيان، أن دوريات قطاع طبرق تمكنت من إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متن 8 قوارب في ، في المنطقة الممتدة من خليج البمبة غرباً إلى البردي شرقاً.وأضاف أن المهاجرين يحملون جنسيات بنغلادش والسودان وباكستان وإثيوبيا، مشيراً إلى تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم.وفي بيان منفصل، أعلنت رئاسة أركان ضبط 26 مهاجراً في منطقة رأس التين، كانوا يستعدون للهجرة .وتُعدّ ليبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى عبر البحر المتوسط.