أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في ليبيا
، الجمعة، إنقاذ 240 مهاجراً غير نظامي، خلال عمليات متفرقة قبالة السواحل الشرقية للبلاد، بحسب وكالة "رويترز
".
وأوضح الجهاز، في بيان، أن دوريات قطاع طبرق تمكنت من إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متن 8 قوارب في البحر المتوسط
، في المنطقة الممتدة من خليج البمبة غرباً إلى البردي شرقاً.
وأضاف أن المهاجرين يحملون جنسيات بنغلادش والسودان وباكستان وإثيوبيا، مشيراً إلى تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم.
وفي بيان منفصل، أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية
ضبط 26 مهاجراً في منطقة رأس التين، كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر
.
وتُعدّ ليبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا
عبر البحر المتوسط.