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أعلنت مؤسسة "برايف وان" الحكومية لتقنيات الدفاع، الجمعة، أن القوات الأوكرانية تمكنت للمرة الأولى من إسقاط طائرة مسيّرة روسية نفاثة باستخدام نظام دفاع جوي يعمل بالليزر، بحسب وكالة "فرانس برس".وأوضحت المؤسسة أن النظام طُوّر بتمويل من برنامجها لدعم الابتكارات الدفاعية، واستخدمته وحدة خاصة للدفاع الجوي في العمليات القتالية.وأكدت أن نجاح عملية الاعتراض لا يعني أن التقنية باتت جاهزة للاستخدام على نطاق واسع، مشيرة إلى أنها لا تزال في المرحلة التجريبية، فيما تعمل سبع فرق على الأقل في على تطوير أسلحة مماثلة.وتأتي هذه الخطوة في ظل تكثيف استخدام المسيّرات النفاثة خلال الأشهر الأخيرة، والتي تتميز بسرعتها وصعوبة اعتراضها، بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية الصناعية ومنشآت الطاقة في أوكرانيا.