Advertisement

كتبت امل شموني في" نداء الوطن": وصفت مصادر أميركية خطابات عيد الاستقلال في هذا العام بأنها بدت مختلفة. فقد أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون أن زمن السلاح خارج الدولة قد انتهى، ودعا " " إلى تسليم سلاحه، وطالب إيران بالكف عن التدخل في الشؤون . وأقرّ قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، بأن على الدولة احتكار السلاح. لكن بحسب مصادر الأميركية فإن الخطابات لم تغيّر رأي واشنطن الأساسي: أعلنت وجهة الطريق، من دون أن تثبت أنها ستتقدم إلى الأمام.فقد قرأت المصادر الدبلوماسية الأميركية بأن التغيير الخطابي جاء نتيجة "ضغوط محددة ومتزايدة أميركية وخليجية"، لكن ذلك لا يعني أن واشنطن تعتبر الملف منجزًا. وقال دبلوماسي أميركي: "بالتأكيد إن الضغط قادر على تحريك المسؤولين اللبنانيين، وأن واشنطن ستواصل المطالبة بأدلة على التنفيذ". في المقابل، يشير مصدر قريب من البيت الأبيض الى أن الفجوة بين الإعلان والتنفيذ واضحة. ففي الثاني من آذار، كلّف الجيش تفكيك البنية العسكرية لـ "حزب الله". وبعد ثمانية أشهر، لا يزال "الحزب" مسلحًا، ولم ينفذ الجيش القرار كاملا. ولم يسمّ هيكل "حزب الله" في خطابه بمناسبة الاستقلال، وعاد إلى الإشارة إلى الوجود في الجنوب بوصفه عائقًا. في موازاة ذلك، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية علنًا لـ "نداء الوطن" هذه الضبابية، معتبرًا أن الخطاب الذي يشخّص المشكلة على نحو خاطئ لا يعيد سيادة لبنان.واعتبر دبلوماسي أميركي أن كلمات عون كانت أكثر حدّة، لكنها اقترنت بتحفظات. وقال الدبلوماسي إن عون أدان التدخل الإيراني، لكنه أشاد أيضًا بـ "تضحيات" حزب الله و"إنجازاته" في الماضي، وهو ما لا تقبل به واشنطن. وأشار الدبلوماسي إلى أن "عون قد يكون يتوجه بهذا الخطاب ليستهدف ويُبقي على التوازن تفاديًا لمواجهة داخلية؛ لكن هكذا خطاب يعزز في واشنطن الشك في أن المسؤولين اللبنانيين يرغبون في نيل الإشادة بمبدأ سلطة الدولة، من دون تحمل التكلفة السياسية المترتبة على فرض هذه السلطة".وتبرز أيضًا مسألة المساءلة داخل الدولة اللبنانية، إذ يشير مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي الأميركي لـ "نداء الوطن" إلى أن الإدارة ستذهب أبعد للتيقّن من خضوع المؤسسات الأمنية للسلطة المدنية، وستطالب بتفويض مكتوب وخطط عمليات معلنة ومحاسبة من يخالف الأوامر، حتى يتبيّن أن التسلسل القيادي أكثر من مجرد شعار.ويتزايد نفاذ صبر واشنطن مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الموقتة في لبنان (يونيفيل). ويقول مسؤولون أميركيون إن أي ترتيب يخلف القوة يجب أن يتحقق من نزع السلاح، لا أن يكتفي بمراقبة غيابه.والبديل الذي يلوح في الأفق، بحسب مصادر قريبة من "سانتكوم" هو قناة عسكرية مدعومة أميركيًّا تربط الجيشين اللبناني والإسرائيلي، استنادًا إلى المحادثات وآليات التنسيق الواردة في التقارير. وترى هذه المصادر العسكرية الأميركية أن "قناة مباشرة قد تتيح مراقبة الالتزامات وإدارة المسائل الأمنية مع انسحاب القوات . كما أنها تضع في قلب العملية بدرجة أكبر. وقد يعني ذلك لبيروت مساحة أضيق للتذرع بغياب التنسيق، فيما يعني لواشنطن دورًا أكبر في تحديد ما إذا كانت الوعود قد نُفذت".في المقابل، تتفهم واشنطن أن الوجود الإسرائيلي في أجزاء من الجنوب والضربات التي تقول إسرائيل إنها تستهدف أصولا لـ"حزب الله" لا يزالا مصدرين حقيقيين للقلق والخطر. لكن الموقف الأميركي، كما يعكسه المتحدث باسم وزارة الخارجية، هو أن الأفعال الإسرائيلية لا تعفي الدولة اللبنانية من معالجة مشكلة جماعة مسلحة تعمل خارج سيطرتها. ومن هذا المنظور، يساهم سلاح "حزب الله" في إدامة انعدام الأمن الذي يقول "الحزب" إنه يردعه.ووفقًا للمصادر، لم يُقنع احتمال اندلاع حرب أهلية إذا جرى نزع السلاح، المسؤولين . فقد أضعفت الصراعات الأخيرة "حزب الله"، كما فقد طريق إمداده السوري، وتراجعت شعبيته. ولا تلغي هذه الظروف خطر المواجهة، لكنها تجعل من الأصعب تصوير التأجيل بوصفه الخيار المسؤول الوحيد..