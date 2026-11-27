قام الجيش الأميركي بنفي صحة تصريحات إيرانية بفرض رسوم على عبور السفن مضيق هرمز
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وأشارت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) في بيان، ليل الجمعة، إلى ان القوات الأميركية وشركاء المنطقة تتحكم في مضيق هرمز، إلا أنه "لا توجد رسوم مرور للسفن".
وأعلنت القيادة أن "جهود القيادة المركزية
أعادت حرية الملاحة عبر الممر المائي الدولي"، مؤكدة أن "آلاف السفن ومليارات براميل النفط
الخام عبرت المضيق بحرية وأمان تحت حماية الولايات المتحدة
رغم العدوان الإيراني
غير المبرر".
كما أشارت "سنتكوم" إلى "ادعاءات كاذبة" أدلى بها قائد عسكري إيراني بشأن القوات الأميركية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكتبت على منصة "إكس": "الادعاء: سرق الجيش الأميركي ناقلتي نفط إيرانيتين، وقامت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني باستعادتهما بينما كان الجنود الأميركيون نائمين"، لكن "الحقيقة أن إيران
لم يعد لديها بحرية. الوضع بأكمله الذي وصفه القائد العسكري
الإيراني هو كذبة ملفقة أخرى"، وفق "سنتكوم".