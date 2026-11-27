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قام الجيش الأميركي بنفي صحة تصريحات إيرانية بفرض رسوم على عبور السفن .وأشارت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) في بيان، ليل الجمعة، إلى ان القوات الأميركية وشركاء المنطقة تتحكم في مضيق هرمز، إلا أنه "لا توجد رسوم مرور للسفن".وأعلنت القيادة أن "جهود أعادت حرية الملاحة عبر الممر المائي الدولي"، مؤكدة أن "آلاف السفن ومليارات براميل الخام عبرت المضيق بحرية وأمان تحت حماية رغم العدوان غير المبرر".كما أشارت "سنتكوم" إلى "ادعاءات كاذبة" أدلى بها قائد عسكري إيراني بشأن القوات الأميركية، خلال الساعات الـ24 الماضية.وكتبت على منصة "إكس": "الادعاء: سرق الجيش الأميركي ناقلتي نفط إيرانيتين، وقامت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني باستعادتهما بينما كان الجنود الأميركيون نائمين"، لكن "الحقيقة أن لم يعد لديها بحرية. الوضع بأكمله الذي وصفه الإيراني هو كذبة ملفقة أخرى"، وفق "سنتكوم".