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على خلفية الضربة التي استهدفت سفينتين روسيتين قبالة ليبيا، التي نفذتها ، محادثة هاتفية وصفت بالمتوترة بين رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وتناولت المكالمة "عدم تنسيق مع حلفائها، أو تقديم أي تحذير مسبق بشأن الهجوم الذي وقع في ميناء بنغازي الليبي"، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرغ".وقال مصدر مطلع على المحادثة طلب عدم هويته، إن الهجوم الأوكراني على سفينة عسكرية وأخرى للشحن "حوّل العلاقات الودية بين إيطاليا وأوكرانيا إلى علاقات فاترة".ولم تتسم الصياغة التي وردت في بيان أصدره مكتب رئيسة وزراء إيطاليا عقب الاتصال الهاتفي، الجمعة، بأي قدر من الدبلوماسية، إذ جاء فيه أن "العملية انتهكت سيادة ليبيا، وتنطوي على خطر امتداد الصراع إلى البحر المتوسط".وبدا أن الرواية تناقض تصريحات سابقة لزيلينسكي أدلى بها لهيئة الإذاعة (بي بي سي)، قال فيها إن القوات "لا تنفذ مثل هذه الهجمات أبدا من دون التشاور مع الشركاء".وتعد ميلوني من أبرز داعمي للرئيس الأوكراني وأكثرهم ثباتا على موقفهم.