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أعلن نائب للجيش الوطني حفتر، ليل الجمعة، انخراط البلاد في بلورة إطار شامل لتوحيد ومؤسسات الدولة.وقال حفتر في منشور على " "، إن "ما تشهده منطقتنا والعالم من تحولات متسارعة، وما تواجهه بلادنا من تحديات ومهددات تمس أمنها وسيادتها، يفرض علينا مسؤولية وطنية وتاريخية لتجاوز حالة الانقسام، وإعادة بناء واقعنا السياسي بما يستجيب لتحديات الحاضر ومتطلبات ".وأضاف: "انطلاقا من هذه المسؤولية، نؤكد انخراطنا الجاد في الجهود الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة، كما نؤكد استعدادنا للعمل مع كافة الأطراف الوطنية لصياغة اتفاق سياسي يعكس واقع اليوم، ويستوعب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويراعي مقتضيات الأمن الوطني الليبي، ويؤسس لاستقرار سياسي راسخ، وصولا إلى تجديد الشرعية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية".وقال إن "مسيرة طويلة من الحوار والتفاوض أفضت إلى بلورة إطار شامل لتوحيد ، بما يمهد للانتقال من مرحلة التفاوض والتفاهمات إلى مرحلة التنفيذ".وتابع: "حرصنا طوال الفترة الماضية على تكثيف جهودنا السياسية والدبلوماسية، وتقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة والصديقة، وبناء أرضية مشتركة من التوافق حول وحدة ليبيا واستقرارها".