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طلبت السلطات البلجيكية وقف أعمال البناء في مركز بيانات تابع لشركة " " جنوب البلاد، بعد رصد مخالفات تتعلق بغياب تصاريح التخطيط اللازمة، وفق ما أعلن مسؤولون إقليميون.وأوضح مسؤول في إقليم والونيا أن المخالفة تتعلق ببناء منشأة تمتد على مساحة 3 هكتارات من دون ترخيص قانوني، وذلك بعد زيارة مفتشين للموقع وإبلاغ ممثلي الشركة بقرار وقف الأعمال.ويأتي القرار وسط نزاع قانوني بشأن المشروع، بعدما رفضت السلطات طلباً قدمته "غوغل" لتعديل ، بما يسمح باستخدام مياه نهر سامبر المجاور لتبريد المنشآت بدلاً من الاعتماد على التبريد الهوائي، بسبب مخاوف من استنزاف الموارد المائية، خصوصاً خلال موجات الحر.وبحسب منظمة " "، استمرت أعمال البناء رغم إلغاء أحدث نسخة من تصريح المشروع في آب الماضي، وهو ما أثار انتقادات بشأن الأثر البيئي للمركز واستهلاكه للطاقة والمياه.وطعنت "غوغل" في قرار رفض تعديل التصريح أمام ، ومن المقرر عقد جلسة استماع في كانون الثاني المقبل.ويأتي هذا التطور في ظل تزايد التحديات التنظيمية والبيئية التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى في ، مع تسارع استثماراتها في مراكز البيانات لتلبية الطلب المتنامي على خدمات .