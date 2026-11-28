Advertisement

أعلن جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية، السبت، أنه يراقب عن كثب التطورات المتعلقة باحتمال قيام الزعيم الكوري كيم جونغ أون بزيارة إلى ، في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن استعدادات لاستقباله.ونقلت قناة "كيه بي إس" الكورية الجنوبية عن مصدر دبلوماسي، لم تكشف هويته، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، خلال قمتهما في وقت سابق من الشهر الجاري، باحتمال زيارة كيم للصين.وأضافت القناة، نقلا عن مصدر حكومي، أن أوامر طارئة صدرت في مدينة داندونغ الحدودية الصينية، مماثلة للترتيبات التي اتخذت خلال زيارة كيم في أكتوبر الماضي.وقال جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن التقرير، إنه "يراقب عن كثب مختلف التطورات".من جانبه، نفى المكتب الرئاسي في سول أن يكون شي قد أبلغ نظيره الكوري الجنوبي بما أورده التقرير، مؤكدا أنه يتابع عن كثب تطورات العلاقات بين كوريا الشمالية والصين.وكان كيم قد أجرى زيارة غير معلنة استمرت يوما واحدا إلى داندونغ في أكتوبر الماضي، عبر خلالها جسرا يربط البلدين ويشكل رمزا لعلاقاتهما الاقتصادية الوثيقة.