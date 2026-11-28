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أعلنت خلية الإعلام الأمني في ، الجمعة، ضبط شاحنة تحمل خزانات مخفية بداخلها مادة يشتبه في أنها نفط مهرب، بمحافظة شمالي البلاد، وإلقاء القبض على سائقها.وقالت الخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها على " "، إن القوات الأمنية عند نقطة تفتيش سركلان، ضمن نطاق مسؤولية الفرقة الرابعة عشرة بقيادة عمليات في محافظة كركوك، تمكنت من ضبط شاحنة تحمل حاوية أدوات مغلقة بأقفال جمركية.وأضافت أن الشكوك بشأن حمولة الشاحنة دفعت القوات الأمنية إلى إخضاعها للفحص بجهاز "السونار"، الذي كشف عن وجود خزانات تحتوي على مادة مجهولة يشتبه في أنها نفط مهرب.