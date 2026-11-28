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حذرت ، الجمعة، من احتمال عودة انتشار مرض الحصبة على نطاق واسع، في ظل تراجع معدلات التطعيم في عدد من الدول، رغم الانخفاض الكبير في الإصابات والوفيات الناجمة عن المرض منذ عام 2000.وأشارت المنظمة، في تقريرها السنوي بشأن الحصبة، إلى تراجع مستويات المناعة في الأميركتين وانخفاض معدلات التطعيم في بعض ، مما يهدد المكاسب التي تحققت على مدى السنوات الماضية في مكافحة المرض.ورصدت المنظمة 59 موجة تفش كبيرة للحصبة حول العالم خلال عام 2025، فيما قدرت عدد المصابين بالمرض بنحو 9.8 مليون شخص، بانخفاض نسبته 74 بالمئة مقارنة بعام 2000.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الحصبة نحو 72 ألف حالة، بتراجع نسبته 91 بالمئة مقارنة بعام 2000.وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء فقدان والمكسيك وبوليفيا مؤخرا وضعها كدول نجحت في على الانتقال المحلي المستوطن للحصبة.