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أكد ، اليوم السبت، وقوع انفجارين بناقلتي نفط قرب مدخل ميناء خصب شمالي وشرقي ، مما أدى إلى اندلاع النيران فيهما.ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، أن الناقلة الأولى تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري قرب مدخل ميناء خصب، فيما وقع انفجار بالناقلة الثانية أثناء إبحارها شرقي مضيق هرمز، عبر مسار وصفه بأنه "غير مصرح به".وزعم أن الناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز بشكل سري، بعد تعطيل أنظمة التتبع والملاحة الخاصة بهما.وحذر الحرس الثوري من أن المسار الذي تصفه بأنه "غير مصرح به" عبر مضيق هرمز مزروع بألغام بحرية، معتبرا أن الدعم الجوي الأميركي لناقلات لن يحول دون تعرضها لخطر تلك الألغام.ولم يكشف البيان عن هوية الناقلتين أو حجم الأضرار التي لحقت بهما أو ما إذا كان الانفجاران قد أسفرا عن سقوط ضحايا.