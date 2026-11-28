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وضعت ضمن 5 بؤر عالمية تواجه أخطر مستويات الجوع، محذرة من احتمال وقوع مجاعة في 13 منطقة بشمال دارفور وجنوب كردفان حتى يناير 2027، في ظل استمرار الحرب وتعطل الإنتاج والأسواق والإغاثة وتراجع التمويل الدولي.وجاء التحذير في أحدث تقرير مشترك عن "بؤر الجوع" أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، ويغطي الفترة من كانون الاول 2026 إلى ايار 2027.وقال التقرير إن انعدام الأمن الغذائي الحاد مرشح للتفاقم في 16 بؤرة حول العالم خلال الأشهر الستة المقبلة، ارتفاعاً من 13 بؤرة في التقرير السابق الصادر في يونيو.ووضع السودان، إلى جانب جنوب السودان والصومال واليمن وشمال نيجيريا، في أعلى درجات القلق، بسبب اجتماع الحروب والنزاعات المسلحة والنزوح والانهيار الاقتصادي والظواهر المناخية المتطرفة في وقت تتراجع فيه قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المتضررين.وتظل المجاعة، وفق التقرير، خطراً قائماً في 13 منطقة بشمال دارفور وجنوب كردفان حتى يناير المقبل، إذا استمر القتال وتعطلت المساعدات والأسواق والإنتاج الزراعي. كما تجاوزت مستويات سوء التغذية الحاد بالفعل عتبة المجاعة في مخيمين للنازحين بجنوب دارفور.حدد التقرير النزاع المسلح بوصفه المحرك للجوع في السودان؛ إذ أدى القتال إلى اقتلاع الملايين من مناطقهم، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل الزراعة وحركة الأسواق وسلاسل الإمداد، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً.ولا تقتصر تداعيات الحرب على المناطق التي تشهد مواجهات مباشرة؛ فضرب الطرق ومحطات الكهرباء والمياه ومخازن الوقود يعطل وحفظ الأغذية وتشغيل المرافق الصحية، ويرفع كلفة النقل والإنتاج، لتنتهي آثار كل هجوم إلى موائد ملايين السودانيين.وتتفاقم الأزمة مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والنقل وتراجع القدرة الشرائية للأسر، ما يدفع أعداداً متزايدة من السودانيين إلى تقليص وجباتهم أو بيع ممتلكاتهم أو النزوح بحثاً عن الطعام والمساعدة.وبذلك، لم يعد الجوع مجرد أثر جانبي للحرب، بل أصبح نتيجة مباشرة لاستمرارها وتعطيل مقومات الحياة، بينما تظل مناطق واسعة معزولة عن الإمدادات الإنسانية والأسواق.إلى جانب الحرب، يواجه السودان ضغوطاً مناخية متصاعدة مرتبطة بظاهرة "إلنينيو"، بعد تراجع الأمطار وتضرر المحاصيل والثروة الحيوانية في مناطق إنتاج رئيسية.وأفادت بيانات التقرير بأن الجفاف أثر في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بينها نحو 55 بالمئة من الأراضي المزروعة في سنار و70 بالمئة في القضارف، وهما من أهم مناطق الإنتاج الزراعي في البلاد.ويهدد ذلك بانخفاض المحاصيل في موسم تحتاج فيه البلاد إلى زيادة الإنتاج، لا إلى فقدان مزيد من الغذاء. كما يؤدي نقص المياه والكهرباء والوقود إلى توقف المضخات وتعطل الري، ما يجعل المزارعين عاجزين عن زراعة أراضيهم أو نقل محاصيلهم إلى الأسواق.حذرت وكالتا الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يقوّض الجهود الرامية إلى منع المجاعة قبل وقوعها. وأظهرت البيانات أن المساعدات المقدمة إلى الدول الخمس التي تواجه أخطر مستويات الجوع تراجعت بنحو الثلثين بين عامي 2022 و2025.ولا يعني هذا التراجع تقليص الغذاء والعلاج المقدمين إلى المحتاجين فحسب، بل يضعف كذلك قدرة المنظمات على الوصول إلى المناطق المعزولة وجمع البيانات اللازمة لقياس حجم الجوع وتحديد الفئات الأكثر عرضة للموت.ويجعل نقص التمويل وكالات الإغاثة أمام خيارات قاسية بين تقليص الحصص الغذائية، وخفض عدد المستفيدين، وإغلاق مرافق التغذية، في وقت تتسع فيه الاحتياجات بدلاً من أن تتراجع.لا يعني التقرير أن المجاعة أُعلنت رسمياً في جميع المناطق الثلاث عشرة، لكنه يقدم إنذاراً واضحاً بأن شروط وقوعها تتشكل سريعاً، وأن منعها يتطلب وقف الحرب وضمان وصول المساعدات واستعادة الأسواق والإنتاج الزراعي وتوفير التمويل بصورة عاجلة.ويضع التحذير الجديد طرفي الحرب والدول الداعمة لهما أمام مسؤولية مباشرة؛ فاستمرار تدفق السلاح، وإغلاق طرق الإغاثة، وقصف البنية التحتية، وتعطيل الزراعة والأسواق، كلها عوامل تدفع السودان من الجوع الحاد إلى المجاعة.وبينما تُهدر أطراف الحرب موارد البلاد على السلاح والمسيّرات، ويتواصل الدعم العسكري الخارجي الذي يغذي القتال، تصر على رفض الهدن الإنسانية والرهان على حسم عسكري لم يتحقق، فيما يُدفع ملايين السودانيين إلى حافة الموت جوعاً.وبعد هذا الإنذار الأممي الصريح، لن تكون المجاعة كارثة مباغتة، بل جريمة متوقعة حذّر منها العالم مبكراً، وصنعها عمداً كل من رفض وقف الحرب واختار استمرار القتال على إنقاذ حياة السودانيين.