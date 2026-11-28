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توصل من علماء الجيولوجيا البحرية إلى أدلة على حدوث أعمق ثوران بركاني انفجاري معروف، على عمق نحو 6500 متر تحت سطح ، داخل خندق ماريانا، في اكتشاف يثير تساؤلات بشأن طبيعة النشاط البركاني تحت ضغط المياه الهائل.وبحسب الدراسة المنشورة في دورية «Frontiers in Earth Science»، رصد الباحثون، باستخدام مركبة غاطسة تعمل عن بُعد، فتات صخور وزجاجاً بركانياً، اعتبروهما دليلاً واضحاً على حدوث ثوران انفجاري في أعماق المحيط.وقال الباحث في الدراسة، عالم الجيولوجيا ستيرن، إن وجود هذه المواد البركانية على هذا العمق يُعد أمراً غير مسبوق، إذ سبق رصدها في البراكين البرية والمياه الضحلة، لكن ليس في أعماق مماثلة.ويكتسب الاكتشاف أهمية إضافية لأن العينات عُثر عليها داخل خندق ماريانا نفسه، خلافاً للموقع المعتاد لتشكل البراكين المرتبطة بحركة الصفائح التكتونية.ولا يزال عمر الصخور وآلية حدوث الثوران غير معروفين، فيما يعمل الباحثون على فهم كيفية وقوع انفجارات بركانية في أعماق تتسم بضغط مائي هائل، وما إذا كانت هذه الظاهرة تكشف عن أنماط غير معروفة من النشاط الجيولوجي.