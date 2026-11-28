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أعلنت ، مساء أمس الجمعة، وفاة مواطن وفقدان اثنين وإصابة 10 آخرين، إثر غرق سفينة شحن ترفع علم بنما قبالة سواحل كوبا فجر الخميس 26 تشرين الثاني الجاري.وقالت الوزارة في بيان إنها تتابع تداعيات الحادث عبر سفارتها في هافانا، وإن السفينة كان على متنها 13 مواطناً مصرياً إلى جانب جنسيات أخرى. وأضافت أن السفارة تواصلت مع السلطات لمتابعة جهود الإنقاذ، وأن 9 من المصابين العشرة في حالة مستقرة، وأن وفداً من السفارة زار المستشفى وتواصل مع الفريق الطبي.ووجّه بدر عبدالعاطي السفارة والقطاع القنصلي بالمتابعة على مدار الساعة مع السلطات الكوبية لسرعة نقل جثمان المتوفى إلى مصر، وتقديم الدعم لأسر المصريين وإعادة الناجين سالمين.وبحسب الإدارة البحرية الكوبية، فالسفينة تحمل اسم "حليمة" وتشغلها شركة سيدرا لاين، وغرقت على بعد نحو 3 أميال شمال خليج كاباناس بمقاطعة أرتيميسا، وعلى متنها 208 حاويات و16 من أفراد الطاقم المصريين والإندونيسيين.وتم إنقاذ 13 منهم توفي أحدهم لاحقاً، واستمر البحث عن ثلاثة، اثنان منهم مصريان بحسب الخارجية . وشكلت كوبا للتحقيق في أسباب الحادث، ولم يُعلن سبب الغرق.