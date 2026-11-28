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يتوجه الإسبان إلى صناديق الاقتراع، الأحد، في انتخابات عامة مبكرة يواجه فيها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خطر خسارة السلطة، بعد 8 سنوات في الحكم، وسط تقدم اليمين في استطلاعات الرأي.وتشير معظم استطلاعات الرأي الأخيرة إلى إمكانية حصول حزب الشعب المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة ائتلافية.وفيما سلطت صحيفة " تايمز" الضوء على مكانة سانشيز في الأوساط اليسارية خارج إسبانيا ومواقفه المنتقدة للرئيس الأميركي ، تبقى فرص استمراره في السلطة مرهونة بقدرة الاشتراكيين وحلفائهم على حشد الناخبين وتأمين الأغلبية البرلمانية.تقدم اليمينوأظهر أحدث متوسط لاستطلاعات الرأي، نشرته صحيفة "إل باييس" ، تصدر حزب الشعب، بزعامة ألبرتو نونييث فيخو، نوايا التصويت بنسبة 31.5 بالمئة، يليه الحزب الاشتراكي بنسبة 29 بالمئة، ثم حزب "فوكس"، بزعامة سانتياغو أباسكال، بنحو 18 بالمئة.ويتألف مجلس النواب الإسباني من 350 مقعدا، فيما يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة 176 مقعدا.وتشير معظم الاستطلاعات المنشورة قبيل دخول حظر نشرها حيز التنفيذ إلى إمكانية بلوغ الحزبين اليمينيين هذه العتبة، ما قد يمنح "فوكس" دورا حاسما في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.رهان سانشيزفي المقابل، يراهن سانشيز على تعبئة الناخبين اليساريين لقلب التوقعات والاحتفاظ بالسلطة.وقال رئيس الوزراء الإسباني، في ختام حملته الجمعة، إن البيانات الداخلية لحزبه تشير إلى أن الاشتراكيين سيحصلون على أكبر عدد من الأصوات.ويعول سانشيز على إمكانية تشكيل أغلبية برلمانية بدعم من أحزاب أصغر، بينها " العريضة" التي تمثلها آدا كولاو.ودخلت إسبانيا، السبت، مرحلة الصمت الانتخابي، المعروفة بـ"يوم التفكير"، التي تتوقف خلالها التجمعات الانتخابية والإعلانات السياسية قبيل فتح صناديق الاقتراع.وتصدرت أزمة السكن والهجرة والفساد الرئيسية التي هيمنت على الحملة الانتخابية، وسط منافسة محتدمة بين اليمين واليسار على قيادة البلاد.