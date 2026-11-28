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ينهي جنوب السودان السبت عملية تسجيل الناخبين بعدما شهدت تسجيل مليون اسم استعدادا لأول اقتراع في تاريخ أحدث دولة في العالم، وسط معدلات فساد مرتفعة وصراعات عرقية.ولم يشاهد مراسل في العاصمة جوبا تهافتا على مراكز التسجيل للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في فبراير.وفي حي بولوك السكني، كان عدد قليل من الأشخاص ينتظرون جالسين على كراس بلاستيكية تحت خيمتين كبيرتين، بعضهم يحمل بطاقة هوية أو وثيقة ولادة، فيما آخرون قدموا برفقة مسؤول في الحيّ ليؤكد هوياتهم.وبعد الانتظار قليلا، يبصمون جميعهم على سجلّ بإبهامهم المغطس بالحبر الأزرق، قبل تسلّم بطاقاتهم .لم تخف هيلين أكيتو كومو ويلسون "فخرها"، وقالت الطالبة البالغة 24 عاما "أنا مواطنة من بلادي، أحب بلادي" آملة أن يصوت جميع شباب جنوب السودان مثلها.وقال كولياتا إسحق أوبيدي، وهو من سكان جوبا، إنها لحظة "تحرر" و"انتصار كبير" بعد 16 عاما على استقلال البلاد.وأضاف الشاب "قررنا منذ 2011 أن يكون لنا بلد، والآن علينا أن نحبّه ونختار قادتنا".وأعلنت دولة جنوب السودان استقلالها في 2011 بعد الانفصال عن السودان. لكن ما لبثت أن اندلعت فيها حرب أهلية عام 2013 على خلفية صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، أودت بحياة نحو 400 ألف شخص وشرّدت أربعة ملايين.ونصّ اتفاق السلام عام 2018 على تقاسم السلطة بين كير ومشار، بحيث يبقى الأول رئيسا والثاني نائبا له خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي في 2022 بإجراء انتخابات أرجئت مرات عدة.وأوقف مشار في آذار 2025 ووُضع رهن الإقامة الجبرية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، فيما تكثفت مؤخرا المعارك بين الجيش الموالي لكير والميليشيات الموالية لنائب الرئيس المعزول، باعثة مخاوف من عودة الحرب الأهلية.وفي نهاية تشرين الأول، اعتبرت لجنة لحقوق الإنسان في جنوب السودان أن عدم إقرار دستور وحل حكومة يرتقيان إلى "انقلاب دستوري".وحذرت من أن تنظيم انتخابات "في مثل هذه الظروف" يهدد ب"إشعال حرب"، مشيرة أيضا إلى صعوبة تسجيل الناخبين في ظل النزاعات السياسية والإثنية الدامية في البلد.شكوك بشأن الجدول وشفافية الانتخاباتوبحسب البنك الدولي، فإن حوالي 90% من المواطنين البالغ عددهم 15 مليونا لا يملكون وثيقة هوية معترفا بها من الدولة.غير أن رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات أفاد الثلاثاء بعد عشرة أيام فقط من بدء عمليات التسجيل، بأن "أكثر من مليون" مواطن سجلوا أسماءهم.ولم تشأ المتحدثة باسم المفوضية جوزيفين أشيرو الجمعة إعطاء أرقام جديدة ردا على أسئلة فرانس برس، مكتفية بالتأكيد أن "تسجيل الناخبين سينتهي غدا" السبت.غير أن العديدين يشككون في سير عمليات التسجيل، وقال باك مالوك الناشط المدافع عن حقوق الإنسان في ولاية شمال بحر الغزال (شمال غرب) إن "تسجيل الناخبين لم يصل بعد إلى منطقتي، ما يعني أنني غير مسجل وأن سكان منطقتي لم يؤخذوا في الحسبان".