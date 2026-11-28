يقول الراوي في المقطع، بينما تبدأ المجموعة الإرهابية (المصممة بالذكاء الاصطناعي) هجومها: "لن نسمح لقتلة أطفالنا بالإفلات من العقاب".



ثم يضيف التعليق الصوتي: "نحن لن نؤذي الشعب الأميركي".



ويتابع الفيديو- الذي يُظهر مقرات الشركات وهي تشتعل فيها النيران وتتعرض لهجمات بطائرات مسيرة-: "اعتبروا هذا تحذيراً".



وتُتهم الشركات المذكورة بدعم الصراع العسكري في إيران، الذي اندلع في شباط الماضي.

يقول الراوي، بينما تظهر لقطات لنيران تلتهم المباني: "الشركات التي شاركت في الهجوم على إيران، إما أن تدفع تعويضات وتتوب، أو تواجه دماراً على النطاق ذاته".ويضيف: "التوبة أم الدمار؟ الخيار لكم يا أميركا".وتضمن منشور وكالة "مهر" على تطبيق "تليغرام" رسالة باللغة الفارسية تعبر عن الغضب إزاء قصف مدرسة ابتدائية إيرانية.وجاء في الرسالة: "تحذير شديد اللهجة للشركات المتواطئة في جرائم ضد الشعب وأطفال "ميناب" الأبرياء!".وتقع "ميناب" في المنطقة التي توجد بها المدرسة؛ حيث خلص تحقيق عسكري أولي إلى أن مسؤولة عن الضربة الصاروخية التي أسفرت عن مقتل 175 شخصاً، معظمهم من الأطفال.وتضيف الرسالة: "من (أمازون) إلى (مايكروسوفت)، لا يمكن للشركات التي تقيم تعاوناً سرياً مع الوحدات العسكرية الأميركية والإسرائيلية أن تفلت من المساءلة".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر من أنه يعتزم إصدار أوامر بشن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران في وقت قريب من بداية العام الجديد، متهماً طهران باستخدام تكتيكات تفاوضية وصفها بـ"الهراء".