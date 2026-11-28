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أصدرت وزارة اليوم السبت، بياناً توضيحياً بشأن أوجه الدعم والتعويضات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي ومتضرري حادث بمنطقة الوراق، مؤكدةً التزامها بالإعلان عن جميع المبالغ التي جرى جمعها وأوجه توزيعها والمستحقين لها بكل شفافية، وذلك رداً على ما أثير من جدل وتداول معلومات غير رسمية عبر .وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين، مشيرة إلى وجود متابعة مباشرة من رئيس الجمهورية منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، مع توجيهاته بتوفير سبل الدعم والرعاية لأسر الضحايا والمصابين، والتعويض العاجل للمتضررين.وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها ستعلن جميع تفاصيل الدعم المالي والعيني، وأوجه توزيعه والمستحقين له، خلال يُعقد خلال الفترة القليلة المقبلة.وأوضحت أن إجمالي المبالغ المجمعة لا يزال يتغير على مدار الساعة، في ظل استمرار تدفق المساهمات من المؤسسات والأفراد، ومن ثم سيُعلن الحصر النهائي لكافة أوجه الدعم خلال المؤتمر المرتقب.