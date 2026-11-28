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أعلنت الحكومة ، الجمعة، تخصيص تمويل جديد بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 32 مليون دولار)، لدعم قطاع التعليم في ، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج أطلقته عام 2018.وأوضحت الحكومة البريطانية أن المرحلة الجديدة من البرنامج ستبدأ عام 2027 وتستمر حتى عام 2032، بالتعاون مع ، بهدف دعم تعافي النظام التعليمي وتوسيع فرص حصول الأطفال على التعليم.ومن المقرر أن يشمل البرنامج مختلف المناطق السورية، بما فيها المناطق التي يصعب الوصول إليها، مع التركيز على دعم الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والعائدين إلى البلاد، ومساعدتهم على استئناف تعليمهم وتعويض الفاقد التعليمي.كما يتضمن البرنامج تطوير مهارات المعلمين، وتحسين مستويات القراءة والحساب لدى التلاميذ، وتعزيز إجراءات حماية الأطفال وسلامة المدارس.، أشاد لشؤون ستيفن دوتي بجهود المعلمين السوريين خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية توفير المهارات والفرص التعليمية للأجيال المقبلة.وكانت المرحلتان السابقتان من البرنامج قد أسهمتا في دعم تعليم أكثر من مليون طفل في شمال غربي سوريا، في ظل تداعيات النزاع والنزوح وتضرر البنية التحتية التعليمية.