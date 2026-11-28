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تواصلت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على وممتلكاتهم في المحتلة، فيما أصدر تعليمات باعتماد تهجير السكان وإخلاء الأحياء في إجراءً عسكرياً دائماً.وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، تشمل التعليمات السيطرة على الأحياء التي ينطلق منها منفذو العمليات وإخلاء سكانها تدريجياً، إلى جانب سياسة هدم منازل منفذي الهجمات.ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي أن التوجه يقضي بتقسيم منطقة الخليل إلى أحياء وإخلائها تباعاً، فيما زعم كاتس أن إجلاء السكان يهدف إلى حمايتهم خلال عمليات الاعتقال والتفتيش التي ينفذها الجيش.ميدانياً، رصدت للشؤون المدنية الفلسطينية 21 اعتداءً نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال 24 ساعة.كما أصيب ثلاثة فلسطينيين واعتُقل رابع، مساء الجمعة، إثر اقتحام القوات منزل عائلة فلسطينية قرب دوار جبع شمال المحتلة، عقب هجوم شنّه مستوطنون على المنزل.وبحسب محافظة القدس، اعتدت القوات الإسرائيلية على أصحاب المنزل بالضرب، بدلاً من ملاحقة المستوطنين المهاجمين.ووفق معطيات فلسطينية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينياً وإصابة نحو 13 ألفاً و750 آخرين، فضلاً عن اعتقال أكثر من 26 ألفاً.