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تسببت عاصفة قوية ضربت مناطق واسعة من ، تزامناً مع عطلة عيد الشكر، بانقطاع الكهربائي عن أكثر من 835 ألف منزل، وإلغاء وتأجيل أكثر من ألفي رحلة جوية.واجتاحت الساحل الشرقي والمناطق الوسطى من البلاد، الخميس، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، أدت إلى سقوط الأشجار وتضرر خطوط الكهرباء في مناطق تمتد من نيوهامبشاير إلى كارولاينا الشمالية.وبحسب موقع "باور أوتغ دوت يو إس" المتخصص، ظلّ نحو نصف مليون مشترك من دون كهرباء حتى الجمعة، فيما كانت ولاية بنسلفانيا الأكثر تضرراً، تلتها ميزوري التي شهدت تساقطاً للثلوج بلغت سماكتها 38 سنتيمتراً في بعض المناطق.كما أدت الأحوال الجوية إلى تأجيل نحو 1600 رحلة جوية وإلغاء أكثر من 500 أخرى، وفق موقع "فلايت أوير" المتخصص في تتبّع الرحلات الجوية، وسط واحدة من أكثر فترات العام ازدحاماً بالسفر.وفي ، تقرر تأجيل موكب عيد الشكر إلى السبت، في سابقة على مدى تاريخه الممتد قرناً، فيما بقي نحو 45 ألف شخص من دون كهرباء.وفي سياق متصل، يشهد الساحل للولايات المتحدة ظاهرة طبيعية تُعرف بـ"المد الملكي"، ناجمة عن تضافر الشمس والقمر، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج لأكثر من مترين وإلغاء رحلات القطارات بين سان دييغو ولوس أنجلوس.