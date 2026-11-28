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أفادت القناة الـ12 بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) سيعقد اجتماعاً، غداً الأحد، للمصادقة على إجراءات تنفيذ خطة الرئيس الأميركي بشأن .وبحسب القناة، من المتوقع أن تقرّ الخطة خلال الأيام المقبلة، على أن تستكمل استعداداتها لتنفيذها في غضون شهر، تمهيداً لنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة مطلع عام 2027، في مناطق محددة على امتداد الخط الأصفر.ومن المقرر أن يعقب انتشار القوة الدولية إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع "رفح الخضراء"، الذي يهدف إلى إنشاء مناطق سكنية وإنسانية خارج نطاق سيطرة حركة .ويأتي الاجتماع المرتقب عقب اتصال هاتفي أجراه المبعوث الأميركي جاريد كوشنر مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية ، الثلاثاء الماضي، طالبه خلاله بالمضي قدماً في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.وتسعى إلى الحصول على موافقة إسرائيل على نشر قوة الاستقرار الدولية، وتدريب 4 آلاف شرطي فلسطيني في مصر، وإدخال مساكن مؤقتة إلى القطاع، فضلاً عن السماح للجنة التكنوقراط بمباشرة مهامها جنوبي غزة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن نتنياهو تعهد لكوشنر بتنفيذ خطة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات فلسطينية لإسرائيل بعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات ومواد الإيواء وإعادة الإعمار، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع حلول فصل الشتاء.