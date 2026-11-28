Advertisement

ويرى الموقع أن الضربات الجوية وحدها لن تكون كافية لإسقاط النظام الإيراني، فيما تبدو احتمالات التدخل البري الأميركي المباشر مستبعدة. ومن هنا، يطرح احتمال اعتماد واشنطن على قوى محلية سياسية ومسلحة لممارسة ضغوط إضافية على طهران، في إطار استراتيجية قد تتجاوز المواجهة العسكرية التقليدية.وفي هذا السياق، يتوقف التقرير عند معلومات إعلامية إسرائيلية تحدثت عن اتصالات مع جماعات مسلحة تنشط داخل إيران منذ حزيران 2025، بينها حزب "الحياة الحرة" الكردستاني (PJAK) وتنظيمات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب. لكنه يشدد على أن هذه المعلومات لا تثبت التوصل إلى اتفاق بشأن عمليات مشتركة، كما أن طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه التنظيمات لا تزال غير واضحة.كذلك يلفت إلى احتمال دخول منظمة "مجاهدي خلق" على خط أي ترتيبات سياسية محتملة لمرحلة ما بعد الجمهورية الإسلامية، في ظل طرحها مشروعاً يتضمن منح الأقليات، ولا سيما الأكراد، أشكالاً من الحكم الذاتي. إلا أن التقرير يشير إلى غياب أدلة علنية تؤكد وجود خطة أميركية لاستخدام المنظمة بصورة مباشرة ضد طهران.ولا يستبعد المقال أن تمتد تداعيات المواجهة إلى سوريا والعراق، حيث يمكن أن تجد واشنطن في التحولات السياسية والأمنية فرصة لإعادة ترتيب النفوذ الإقليمي. ويتناول التقرير احتمال تشجيع القيادة الجديدة على المساهمة في الحد من النفوذ الإيراني، مستفيدة من علاقاتها المتنامية مع والعواصم الأوروبية، لكنه لا يعتبر ذلك دليلاً على وجود سوري بمواجهة إيران.كما يطرح احتمالات تتعلق بإعادة تحريك شبكات بعثية سابقة، أو الاستفادة من مجموعات محلية على الحدود ، بما فيها الحركات البلوشية، لتوسيع نطاق الضغوط على طهران. وهي سيناريوهات تبقى في إطار التحليل والاحتمالات، وليست وقائع مثبتة.لكن النقطة الأكثر أهمية في قراءة التقرير تكمن في اعتبار أن إضعاف إيران قد لا يكون الهدف النهائي لواشنطن، بل وسيلة لإعادة صياغة العلاقة بين الشرق الأوسط والصين. فإيران تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لبكين ومصدراً أساسياً للطاقة، كما يشكل موقعها الجغرافي حلقة استراتيجية في حضور الصين الإقليمي. ومن هذا المنطلق، يرى أوزتورك أن تقليص نفوذ طهران قد يضعف أحد المسارات التي تعتمد عليها بكين لتعزيز حضورها في المنطقة، ويدفع إيران مستقبلاً إلى إعادة النظر في خياراتها الاقتصادية والسياسية.ويشير التقرير أيضاً إلى أن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن محدودية الدعم المالي والعسكري الصيني قد تعكس استياءً داخل بعض الأوساط الإيرانية من طبيعة الشراكة مع بكين، وتفتح نقاشاً حول حدود ما يمكن أن تقدمه الصين لطهران في أوقات الأزمات.وفي المقابل، يربط الكاتب بين الضغوط الأميركية على دول الخليج وبين محاولة تثبيت منظومة إقليمية تقودها واشنطن، تجمع بين المظلة الأمنية والشراكات الاقتصادية والالتزام السياسي، بما يحد من قدرة الصين على توسيع نفوذها.ويكتسب مضيق هرمز أهمية خاصة في هذه المعادلة، إذ إن أي اضطراب في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة لن يقتصر تأثيره على إيران ودول الخليج، بل سيمتد إلى الصين وأوروبا، وقد يعيد خلط أوراق أسواق الطاقة العالمية ويمنح فرصاً إضافية للاستفادة من اضطراب الإمدادات.وفي الخلاصة، يذهب أوزتورك إلى أن ما يجري قد يكون جزءاً من مشروع أميركي أوسع لإنتاج نظام إقليمي جديد، تكون فيه إيران أقل قدرة على التأثير خارج حدودها، ودول الخليج أكثر ارتباطاً بالمنظومة الأمنية والاقتصادية الأميركية، فيما تتراجع مساحة الحركة المتاحة أمام الصين.ويستحضر التقرير في هذا السياق تصريحات منسوبة إلى السفير الأميركي توم باراك بشأن فاعلية الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط مقارنة بالأنظمة الديمقراطية، باعتبارها مؤشراً إلى نقاش أوسع داخل واشنطن حول طبيعة الأنظمة التي يمكن أن تحظى بدعمها في المرحلة المقبلة، مع إعطاء الأولوية للاستقرار والتعاون الأمني على حساب الإصلاح السياسي.لكن الكاتب لا يعتبر هذا السيناريو محسوماً، إذ تبقى النتائج مرتبطة بحسابات طهران وبغداد ودمشق والعواصم الخليجية، فضلاً عن حدود القدرة الأميركية على فرض ترتيبات جديدة. فالمواجهة، وفق هذه القراءة، قد لا تكون معركة على مستقبل النظام الإيراني فحسب، بل إحدى ساحات الصراع الأكبر على النفوذ بين واشنطن وبكين.