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أعلن الجيش ، اليوم السبت، أن قواته البحرية تفرض سيطرتها على شرق مضيق هرمز وشمال المحيط ، وتواصل مراقبة حركة الملاحة في المنطقة، وسط استمرار الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ .وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، إن تواصل بسط سيطرتها على المنطقة في ظل الحرب الجارية، مؤكداً قدرتها على تنفيذ مهماتها.ويأتي الإعلان بعدما أفادت الأميركية (سنتكوم) بتعطيل سفينة تجارية حاولت خرق الحصار البحري عقب مغادرتها ميناء عباس الإيراني.في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بقائي، أن ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لكسر الحصار الأميركي المفروض على موانئها.وكانت قد أعادت فرض الحصار البحري على منتصف الماضي، عقب انهيار اتفاق قصير الأمد بين الجانبين، فيما تواصل طهران فرض قيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.