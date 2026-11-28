أعلن الجيش الإيراني
، اليوم السبت، أن قواته البحرية تفرض سيطرتها على شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي
، وتواصل مراقبة حركة الملاحة في المنطقة، وسط استمرار الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية
.
وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، إن القوات البحرية
تواصل بسط سيطرتها على المنطقة في ظل الحرب الجارية، مؤكداً قدرتها على تنفيذ مهماتها.
ويأتي الإعلان بعدما أفادت القيادة المركزية
الأميركية (سنتكوم) بتعطيل سفينة تجارية حاولت خرق الحصار البحري عقب مغادرتها ميناء بندر
عباس الإيراني.
في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل
بقائي، أن طهران
ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لكسر الحصار الأميركي المفروض على موانئها.
وكانت واشنطن
قد أعادت فرض الحصار البحري على إيران
منتصف تموز
الماضي، عقب انهيار اتفاق قصير الأمد بين الجانبين، فيما تواصل طهران فرض قيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.