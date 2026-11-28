حذّر خبراء في علوم الكمبيوتر والرياضيات من احتمال أن تكون شركات قد حققت اختراقات علمية غير معلنة، قد تُهدد أنظمة التشفير التي تعتمد عليها المصارف والحكومات ووكالات الاستخبارات لحماية المعلومات والاتصالات السرية.

ووفق تقرير لصحيفة "الغارديان" ترجمه " "، فإن هذه التطورات قد تفرض تغييرات واسعة في أنظمة الأمن الرقمي خلال الأشهر المقبلة.ونقلت الصحيفة عن عالم الكمبيوتر النظري سكوت آرونسون قوله إن هناك شائعات موثوقة تفيد بأن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة حققت تقدماً في حل مسائل رياضية معقدة ظلت مستعصية لعقود، وترتبط مباشرة بالأسس التي تقوم عليها تقنيات التشفير.وبحسب التقرير، فإن نجاح الذكاء الاصطناعي في إيجاد طرق جديدة لفك التشفير قد يتيح الوصول إلى بيانات شديدة الحساسية، تشمل المعاملات المصرفية والمراسلات الدبلوماسية والبريد الإلكتروني الخاص، ما قد يضع الحكومات والمؤسسات المالية والشركات أمام تحديات أمنية غير مسبوقة.وتُشير الصحيفة إلى أن المخاوف تصاعدت بعد سلسلة من الإنجازات الرياضية التي أعلنت عنها شركات الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة، إذ يرى خبراء أن هذه النماذج باتت قادرة على معالجة مسائل كان يُعتقد أنها ستظل بلا حلول لسنوات طويلة.وفي هذا السياق، قال ستيفن مردوخ، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة كوليدج ، إن الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي عاجز عن تحقيق إنجازات رياضية مهمة لم يعد صحيحاً، مضيفاً أن حدود قدراته لم تعد واضحة.كما نقل التقرير عن عالم الرياضيات ماركوس دو سوتوي تساؤلات بشأن احتمال أن تكون بعض الشركات قد توصلت بالفعل إلى حلول لمشاكل تمس جوهر حماية الأسرار الإلكترونية، لكنها لم تعلن عنها بسبب تداعياتها الواسعة.ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومات والمصارف ووكالات الاستخبارات تستعد منذ سنوات لاحتمال ظهور تقنيات قادرة على فك التشفير، خصوصاً مع تطور الحوسبة الحكومية، التي يُتوقع أن تتمكن مستقبلاً من كسر خوارزميات التشفير التقليدية،غير أن الوصول إلى هذه المرحلة كان يُعتقد أنه لا يزال يحتاج إلى سنوات، فيما تشير التطورات الحالية إلى احتمال تسارع المسار بفعل الذكاء الاصطناعي.لكن التقرير يوضح أن طبيعة الاختراقات المحتملة لا تزال غير مؤكدة، إذ قد يتمكن الذكاء الاصطناعي من اكتشاف طرق جديدة لفك التشفير، أو على العكس، إثبات أن بعض الأنظمة أكثر أماناً مما كان يُعتقد سابقاً.وفي المقابل، شدد خبراء على أن هذه التطورات لا تعني انهيار أنظمة التشفير فوراً، إذ لا تزال النتائج الرياضية التي تعلنها الشركات بحاجة إلى مراجعة وتحقق من قبل علماء متخصصين. كما أن تحويل أي اكتشاف إلى قدرة عملية واسعة النطاق يتطلب تجاوز عقبات تقنية إضافية.وختمت "الغارديان" بالإشارة إلى أن التحدي الأساسي أمام المصارف والحكومات يتمثل في سرعة الاستجابة، إذ يرى خبراء أن المؤسسات القادرة على تحديث أنظمتها الأمنية والتكيف سريعاً ستكون أكثر قدرة على حماية بياناتها، فيما قد تواجه المؤسسات المتأخرة مخاطر أكبر.