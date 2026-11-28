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انطلقت في ، السبت، عملية التصويت في الانتخابات المحلية لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، في ثاني استحقاق انتخابي محلي منذ تولي الرئيس الحكم.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، على أن تستمر عملية التصويت حتى السابعة مساءً، مع إمكانية تمديدها ساعة إضافية عند الضرورة.وبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لأكثر من 24 مليون ناخب المشاركة في الاقتراع، فيما تتنافس 6052 قائمة انتخابية، بينها 428 قائمة للانتخابات الولائية و5624 قائمة للانتخابات البلدية.وتشمل الانتخابات 69 ولاية و1541 بلدية، على أن يتولى الأعضاء المنتخبون مهماتهم لمدة خمس سنوات.وتُجرى الانتخابات وفق نظام القائمة المفتوحة، الذي يتيح للناخبين اختيار مرشحيهم المفضلين داخل القائمة ، بخلاف نظام القائمة المغلقة الذي كان معمولاً به سابقاً.وكانت عملية التصويت قد انطلقت الأربعاء الماضي عبر مكاتب الاقتراع المتنقلة المخصصة لسكان المناطق النائية والبدو الرحل.يُذكر أن الجزائر أجرت آخر انتخابات محلية في تشرين الثاني 2021.