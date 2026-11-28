حذّر محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني
مجتبى خامنئي، اليوم السبت، العراق
من التحول إلى أداة لتنفيذ سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، داعياً بغداد إلى توخي الحذر في التعامل مع ملف الحدود المشتركة.
وجاءت تصريحات مخبر عقب تقارير إعلامية أفادت بإغلاق العراق عدداً من المعابر الحدودية، في ظل مساعٍ أميركية لفرض حصار بري على إيران
.
وقال مخبر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المصير المشترك مع دول الجوار يشكل مبدأ أساسياً في السياسة الخارجية الإيرانية
، مشيراً إلى أن بلاده وقفت إلى جانب الشعب العراقي
في أصعب الظروف وأثبتت صداقتها له.
وأضاف أن العلاقات الوثيقة بين البلدين تفرض على بغداد التحلي باليقظة في التعامل مع ملف الحدود، حتى لا تتحول إلى أداة بيد خصوم إيران لتنفيذ سياسات ترامب
.
وكانت قوات الحدود العراقية
قد أعلنت إغلاق منفذي بشتة والوليد، الواقعين على الحدود مع إيران وسوريا على التوالي، في إطار إجراءات حكومية لضبط المعابر الحدودية.