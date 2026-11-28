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حذّر محمد مخبر، مستشار المرشد مجتبى خامنئي، اليوم السبت، من التحول إلى أداة لتنفيذ سياسات الرئيس الأميركي ، داعياً بغداد إلى توخي الحذر في التعامل مع ملف الحدود المشتركة.وجاءت تصريحات مخبر عقب تقارير إعلامية أفادت بإغلاق العراق عدداً من المعابر الحدودية، في ظل مساعٍ أميركية لفرض حصار .وقال مخبر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المصير المشترك مع دول الجوار يشكل مبدأ أساسياً في السياسة الخارجية ، مشيراً إلى أن بلاده وقفت إلى جانب الشعب في أصعب الظروف وأثبتت صداقتها له.وأضاف أن العلاقات الوثيقة بين البلدين تفرض على بغداد التحلي باليقظة في التعامل مع ملف الحدود، حتى لا تتحول إلى أداة بيد خصوم إيران لتنفيذ سياسات .وكانت قوات الحدود قد أعلنت إغلاق منفذي بشتة والوليد، الواقعين على الحدود مع إيران وسوريا على التوالي، في إطار إجراءات حكومية لضبط المعابر الحدودية.