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فاز التحالف المحافظ، المؤلف من الحزب الليبرالي والحزب الوطني، في انتخابات ولاية فيكتوريا ، منهياً 12 عاماً من حكم في ثاني أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان.وبحسب هيئة الإذاعة الأسترالية، أظهرت النتائج الأولية تقدم التحالف المحافظ بما يتيح له تشكيل حكومة أغلبية في المؤلف من 88 مقعداً، فيما أقر رئيس حكومة الولاية، بن كارول، بالهزيمة.وبهذا الفوز، تستعد زعيمة الحزب الليبرالي جيس ويلسون، البالغة من العمر 36 عاماً، لتصبح أول امرأة تُنتخب لرئاسة حكومة ولاية فيكتوريا.وجاءت الانتخابات وسط استياء متزايد لدى الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتفاقم ديون الولاية، وهي ملفات تصدرت الحملة للمحافظين.وتشكل خسارة حزب العمال في فيكتوريا ضربة سياسية للحزب الذي يقوده على المستوى الاتحادي رئيس الوزراء ألبانيزي، في ظل تحديات اقتصادية مماثلة تواجه حكومته.وكان المحافظون قد تولوا الحكم في ولاية فيكتوريا للمرة الأخيرة بين عامي 2010 و2014، قبل أن يستعيد حزب العمال السلطة لثلاث ولايات متتالية.