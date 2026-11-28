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لوّح مجلس السلام، الذي تقوده ، بإعادة تفويض الإشراف على المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في إلى ، في حال استمرار في عرقلة ترتيبات إدارة القطاع ونزع سلاح حركة .وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مبعوث المجلس نيكولاي ملادينوف وجّه رسالة إلى بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، حذّره فيها من أن المجلس قد يضطر إلى إبلاغ الأمم المتحدة بعدم قدرته على مواصلة مهمته، ما قد يفتح الباب أمام تولي إسرائيل أو السلطة مسؤولية إدارة القطاع.وبحسب الصحيفة، لم تتضمن الرسالة مطالب جديدة، بل دعت نتنياهو إلى تنفيذ الالتزامات التي سبق أن وافق عليها بموجب خطة الرئيس الأميركي المؤلفة من 20 نقطة، واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول 2025.وتتركز مطالب المجلس على إدخال المساعدات الإنسانية وفق الكميات المتفق عليها، والسماح للجنة الفلسطينية التكنوقراطية برئاسة علي شعث بمباشرة مهماتها، إلى جانب تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر ونشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع.وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة نتنياهو لم تمنح حتى الآن الموافقات اللازمة لبدء عمل هذه الهيئات، فيما تعترض إسرائيل على الإطار التدريجي لنزع سلاح حماس، معتبرة أنه لا يوفر الضمانات الأمنية المطلوبة.وفي إطار الضغوط الأميركية المتزايدة، حذّر جاريد كوشنر من أن إسرائيل تتجه نحو التحول إلى "دولة منبوذة عالمياً" ما لم تغيّر سياستها تجاه غزة، فيما لوّح كبير مستشاري مجلس السلام، جوش غرونباوم، بإعادة تفويض المجلس في حال استمرار عرقلة تنفيذ الخطة.وفي المقابل، أفادت الصحيفة بأن نتنياهو أبلغ كوشنر، خلال اتصال هاتفي، بأن حكومته ستبدأ اتخاذ خطوات لتنفيذ خطة .كما كشفت القناة الـ12 أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيبحث، الأحد، إجراءات تمهّد لنشر قوة الاستقرار الدولية قرب الخط الأصفر مطلع العام المقبل، إلى جانب إقامة مشروع تجريبي لمساكن مؤقتة في رفح بتمويل إماراتي.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر إعادة إعمار القطاع، فيما قدّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" احتياجات التعافي والإعمار بنحو 71.4 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرة إلى أن 94% من سكان غزة يفتقرون إلى مأوى ملائم، وأن 93% من المدارس تعرضت للدمار أو الأضرار.