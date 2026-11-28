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تشهد ، اليوم السبت، موجة جديدة من التظاهرات المناهضة للعنف ضد النساء، في إطار الحراك الاجتماعي المتواصل منذ أيلول الماضي، وسط احتدام السباق نحو الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.ومن المتوقع أن تشمل الاحتجاجات أكثر من 30 مدينة، بينها وليل وليون ومرسيليا، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، فيما توقعت الشرطة مشاركة نحو 40 ألف شخص في تظاهرتين بالعاصمة .وتطالب الجمعيات النسائية بإقرار قانون شامل لمكافحة العنف الجنسي والتمييز على أساس الجنس، بعدما وافقت عليه في تشرين الأول الماضي، على أن يناقشه في كانون الثاني المقبل.كما دعت حركة "السترات الصفراء" إلى المشاركة في الاحتجاجات للمطالبة بالمساواة بين النساء والرجال، بالتزامن مع تحركات طلابية احتجاجاً على تدهور ظروف التعليم.وتأتي هذه التظاهرات ضمن سلسلة احتجاجات اجتماعية تشهدها فرنسا للأسبوع السابع على التوالي، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدهور .وبحسب تقرير رسمي صدر الأربعاء، سجلت فرنسا نحو مئة جريمة قتل بحق النساء العام الماضي، فيما تعرضت 272 ألف امرأة للاغتصاب عام 2024، ونحو 1.3 مليون امرأة للتحرش الجنسي.