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أعلنت ، اليوم السبت، استعداد قواتها المسلحة للرد على أي هجوم جديد يستهدف أراضيها، محذرة من أن ردها لن يقتصر على حدود المنطقة.وقال أركان القوات المسلحة كيومرث حيدري إن بلاده ستعتبر أي موقع في العالم ينطلق منه هجوم ضدها هدفاً مشروعاً، مؤكداً أن المهل التي يحددها الرئيس الأميركي لا تعني .من جانبه، أكد قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي استعداد القوات البحرية للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن البلاد، فيما أعلن مهرداد أخلاقي كتابجي العمل على تزويد البحرية بمنظومات متطورة لتعزيز قدراتها العسكرية.وفي ما يتعلق بالحصار المفروض على إيران، قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن الإجراءات التي اتخذتها طهران حالت دون تحقيق أهداف الحصار، مشيراً إلى استمرار استيراد السلع الأساسية عبر الموانئ والمعابر البرية.وعلى الصعيد القضائي، أعلنت السلطات الإيرانية إحالة 241 لائحة اتهام ضد وإسرائيل إلى المحاكم الجنائية، على خلفية الحرب التي اندلعت في 28 شباط الماضي.وتأتي التصريحات الإيرانية وسط استمرار المواجهات المتقطعة بين وطهران، وتعثر تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في 18 حزيران الماضي، على خلفية الخلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز.